Велика Новосілка окупована: ЗС РФ захопили селище на Донеччині, — DeepState (мапа)

В Генштабі ЗСУ не коментували інформації щодо окупації Великої Новосілки. А в останньому зведенні взагалі не було жодної згадки про цей населений пункт.

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Російські окупаційні війська захопили селище Велика Новосілка Волноваського району Донецької області. Про це повідомили аналітики DeepState.

"Ворог окупував Велику Новосілку", — йдеться у повідомленні.

Аналітики також внесли зміни до мапи боїв. Велика Новосілка наразі перебуває у червоній зоні, що означає, що контроль над цим населеним пунктом перейшов до окупантів.

Велика Новосілка Фото: Скриншот

Крім того, за даними експертів DeepState, ворог просунувся біля Піщаного, Надіївки, Андріївки та Баранівки.

Водночас в останньому зведенні Генерального штабу ЗСУ інформації щодо окупації ЗС РФ Великої Новосілки не було. Також у ньому жодного разу не згадувався цей населений пункт.

Нагадаємо, 26 січня аналітики DeepState повідомили, що ЗС РФ закрили "кишеню" у Великій Новосілці.

24 січня аналітики DeepState заявляли, що битва у Великій Новосілці все ближче до фіналу, оскільки ЗС РФ зайшли в центр селища.