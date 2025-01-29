Великая Новоселка оккупирована: ВС РФ захватили поселок в Донецкой области, — DeepState (карта)

В Генштабе ВСУ не комментировали информацию об оккупации Великой Новоселки. А в последней сводке вообще не было ни одного упоминания об этом населенном пункте.

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Российские оккупационные войска захватили поселок Великая Новоселка Волновахского района Донецкой области. Об этом сообщили аналитики DeepState.

"Враг оккупировал Большую Новоселку", — говорится в сообщении.

Аналитики также внесли изменения в карту боев. Великая Новоселка сейчас находится в красной зоне, что означает, что контроль над этим населенным пунктом перешел к оккупантам.

Великая Новоселка Фото: Скриншот

Кроме того, по данным экспертов DeepState, враг продвинулся возле Песчаного, Надиевки, Андреевки и Барановки.

В то же время в последней сводке Генерального штаба ВСУ информации об оккупации ВС РФ Великой Новоселки не было. Также в ней ни разу не упоминался этот населенный пункт.

Напомним, 26 января аналитики DeepState сообщили, что ВС РФ закрыли "карман" в Большой Новоселке.

24 января аналитики DeepState заявляли, что битва в Великой Новоселке все ближе к финалу, поскольку ВС РФ зашли в центр поселка.