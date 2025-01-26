ВС РФ закрыли "карман" в Великой Новоселке, есть продвижение в Торецке, — DeepState (карты)

В Великой Новоселке подразделения ВСУ контролируют два квартала на севере населенного пункта, показано на карте DeepState. Командование отчиталось об отражении девяти атак ВС РФ.

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Российские войска оккупировали село Времовка и имеют успехи в Великой Новоселке. Кроме того, россиянам удалось захватить несколько кварталов в Торецке и продвинуться в Покровском и Новопавловском направлениях. О деталях наступления РФ по состоянию на 26 января написали аналитики проекта DeepState в Telegram-канале.

Наступление РФ — бои на Донбассе 26 января

Новопавловское направление. Аналитики изменили линии фронта между населенными пунктами Временка и Великая Новоселка. Данные по состоянию на 26 января показывают, что закрылся "карман", в котором находились подразделения ВСУ, полуокруженные ВС РФ. В канале DeepState написали, что село Временка полностью в оккупации (ранее бои шли на восточных окраинах). Кроме того, враг почти на 100% оккупировал Великую Новоселку: свободны буквально два квартала на севере.

Наступление РФ — Временка-Великая Новоселка 25 января Фото: DeepState Наступление РФ — Временка-Великая Новоселка 26 января Фото: DeepState

Торецкое направление. В городе Торецк ВС РФ продвинулись на южной окраине в микрорайоне Забалка. Ориентировочно, россиянам удалось пройти около 500 м. Конфигурация "языков", которые тянутся от центра на северо-запад, не изменилась, свидетельствует карта DeepState.

Наступление РФ — бои в Торецке 26 января Фото: DeepState

Покровское направление. На данном отрезке фронта ВС РФ продвинулись в трех точках: Котлино (5 км к западу от Покровска), рядом с Надиевкой и Петропавловкой. Кроме того, аналитики уточнили данные по ситуации под Славянкой. Согласно информации DeepState, линию боев вернули на 1 км на восток: то есть обозначенное ранее продвижение врага отменили.

Наступление РФ — продвижение врага под Покровском 26 января Фото: DeepState

Что говорит Генштаб ВСУ о ситуации на фронте

Генштаб ВСУ в отчете по состоянию на 8:00 26 января рассказал о ситуации на Донбассе. Командование сообщило о девяти атаках ВС РФ, которые состоялись на Новопавловском направлении. Кроме того, перечисляются точки, где продолжались бои: среди них — Великая Новоселка и Временка, о которых писали аналитики. На Покровском направлении украинские подразделения отбили 52 атаки врага, в Торецке — 10. Также Генштаб сообщил о еще двух горячих участках на востоке. Под Краматорском состоялось 33 штурма ВС РФ, под Лиманом — 26.

Отметим, 24 января аналитики DeepState описали ситуацию под Великой Новоселкой и о возможностях подразделений ВСУ, которые там держат оборону. Согласно данным аналитиков, враг дошел до центра этого населенного пункта и начал "зачистку" территории. В то же время они опровергли заявления российских военкоров, которые утверждали о полной оккупации.

Напоминаем, военный эксперт Иван Ступак 24 января объяснил, как могут действовать ВС РФ, чтобы обойти Покровск и подойти к Днепропетровской области.