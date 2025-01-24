Битва в Великой Новоселке все ближе к финалу: ВС РФ зашли в центр поселка, — DeepState

Команда DeepState указывает на огромное количество ресурсов пехоты и техники у российской армии. Россияне пытаются давить на поселок с юга, Генштаб ВСУ молчит о ситуации в населенном пункте.

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Битва в Великой Новоселке подходит к концу, российские подразделения уже находятся в центре поселка и продолжают его зачистку. Об этом сообщила команда аналитиков DeepState.

Исследователи указывают на ложь в заявлениях российских военкоров о том, что оккупанты контролируют всю Великую Новоселку.

Россияне преуспевают в продвижении на восточных окрестностях Великой Новоселки

По сведениям DeepState, россияне преуспевают в продвижении на восточных окрестностях и заняли небольшую часть центральных улиц. Видны попытки давить на поселок с юга и со стороны Времевки.

ВС РФ задействуют огромное количество ресурсов — как пехоты, так и техники, заключила команда.

В оперативной сводке Генерального штаба ВСУ к 16:00 24 января не сообщается о ситуации в Великой Новоселке. Украинское командование не уточняет, кто сейчас контролирует населенный пункт.

Минобороны России заявило, что военнослужащие группировки "Восток" продолжают "взламывать" оборону ВСУ в Великой Новоселке. Других подробностей оккупанты не приводили.

Напомним, 23 января российская армия оккупировала Нововасильевку Донецкой области. Военным 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ удавалось в полном окружении сдерживать почти целую дивизию ВС РФ.

Пресс-офицер 28-й механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода Евгений Алхимов рассказывал о тактике россиян при наступлении в Торецке. Один из нюансов заключается в применении дронов с оптоволокном.