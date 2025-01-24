Битва у Великій Новосілці все ближче до фіналу: ЗС РФ зайшли в центр селища, — DeepState

Команда DeepState вказує на величезну кількість ресурсів піхоти і техніки у російської армії. Росіяни намагаються тиснути на селище з півдня, Генштаб ЗСУ мовчить про ситуацію в населеному пункті.

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Битва у Великій Новосілці добігає кінця, російські підрозділи вже перебувають у центрі селища і продовжують його зачистку. Про це повідомила команда аналітиків DeepState.

Дослідники вказують на брехню в заявах російських воєнкорів про те, що окупанти контролюють усю Велику Новосілку.

Росіяни досягають успіху в просуванні на східних околицях Великої Новосілки

За даними DeepState, росіяни досягають успіху в просуванні на східних околицях і зайняли невелику частину центральних вулиць. Видно спроби тиснути на селище з півдня і з боку Времевки.

ЗС РФ залучають величезну кількість ресурсів — як піхоти, так і техніки, підсумувала команда.

В оперативному зведенні Генерального штабу ЗСУ до 16:00 24 січня не повідомляють про ситуацію у Великій Новосілці. Українське командування не уточнює, хто зараз контролює населений пункт.

Міноборони Росії заявило, що військовослужбовці угруповання "Восток" продовжують "зламувати" оборону ЗСУ у Великій Новосілці. Інших подробиць окупанти не наводили.

Нагадаємо, 23 січня російська армія окупувала Нововасилівку Донецької області. Військовим 59-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ вдавалося в повному оточенні стримувати майже цілу дивізію ЗС РФ.

Пресофіцер 28-ї механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу Євген Алхімов розповідав про тактику росіян під час наступу в Торецьку. Один із нюансів полягає в застосуванні дронів з оптоволокном.