Нововасилівка не встояла: війська РФ захопили важливе село на Донбасі, — DeepState

Останні два тижні бійці 59-ї ОМПБр ЗСУ в повному оточенні стримували дивізію ворога в Нововасилівці. ЗС РФ довелося відправляти спецназ і групу 24-ї бригади ГРУ на підкріплення, розповіла команда аналітиків DeepState.

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Оборонну операцію в Нововасилівці Донецької області завершено, село окупувала російська армія. Про це повідомив аналітичний проект DeepState, який відстежує ситуацію на фронті.

Останні два тижні бійці 59-ї окремої мотопіхотної бригади (ОМПБр) у повному оточенні стримували майже цілу дивізію ворога. Сили противника складалися здебільшого з підрозділів 27-ї гвардійської мотострілецької дивізії, а саме 433-й мотострілецький полк (мсп), 506-й мсп і 907 окремий розвідувальний батальйон.

ЗС РФ продовжує штурми на Успенівку

На посилення окупантам відправлено 71 батальйон спецпризначенців і групи 24-ї бригади ГРУ МО РФ. Комплектація кожного підрозділу ЗС РФ становила від 92%. Один із полків проходив відновлення в Авдіївці і за 10 днів відновив усі втрати.

Ворог продовжує штурми на Успенівку, але в Нововасилівці його вдалося вгамувати і виграти час, зазначає команда експертів.

"На жаль, у Силах Оборони теж чимало загиблих, але у кац***в набагато більше. Просто потрібно не забувати, що за кожною посадкою і селом стоять життя українських солдатів", — підкреслили в DeepState.

В оперативному зведенні Генерального штабу ЗСУ до 16.00 23 січня взагалі не згадується ситуація в Нововасилівці.

Нагадаємо, село Велика Новосілка на Донеччині, за словами представника ТСОУВ "Хортиця" Віктора Трегубова, перебуває в "досить скрутному становищі".

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у новому інтерв'ю сказав про можливість підготовки до нового наступу. На його думку, будь-яка війна є витратною справою.