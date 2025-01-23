Нововасильевка не устояла: войска РФ захватили важное село на Донбассе, — DeepState

Последние две недели бойцы 59-й ОМПБр ВСУ в полном окружении сдерживали дивизию врага в Нововасильевке. ВС РФ пришлось отправлять спецназ и группу 24-й бригады ГРУ на подкрепление, рассказала команда аналитиков DeepState.

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Оборонная операция в Нововасильевке Донецкой области завершена, село оккупировала российская армия. Об этом сообщил аналитический проект DeepState, отслеживающий ситуацию на фронте.

Последние две недели бойцы 59-й отдельной мотопехотной бригады (ОМПБр) в полном окружении сдерживали почти целую дивизию врага. Силы противника состояли в основном из подразделений 27-й гвардейской мотострелковой дивизии, а именно 433-й мотострелковый полк (мсп), 506-й мсп и 907 отдельный разведывательный батальон.

ВС РФ продолжает штурмы на Успеновку

На усиление оккупантам отправлен 71 батальон спецназа и группы 24-й бригады ГРУ МО РФ. Комплектация каждого подразделения ВС РФ составляла от 92%. Один из полков проходил восстановление в Авдеевке и через 10 дней восстановил все потери.

Враг продолжает штурмы на Успеновку, но в Нововасильевке его удалось умерить и выиграть время, отмечает команда экспертов.

"К сожалению, в Силах Обороны тоже немало погибших, но у кац***в гораздо больше. Просто нужно не забывать, что за каждой посадкой и деревней стоят жизни украинских солдат", — подчеркнули в DeepState.

В оперативной сводке Генерального штаба ВСУ к 16.00 23 января вообще не упоминается ситуация в Нововасильевке.

Напомним, село Великая Новоселка в Донецкой области, по словам представителя ОСУВ "Хортица" Виктора Трегубова, находится в "довольно затруднительном положении".

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в новом интервью сказал о возможности подготовки к новому наступлению. По его мнению, любая война является затратным делом.