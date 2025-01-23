"Воюем тем, что имеем, но наступать на Россию будем": главное из нового интервью Сырского (видео)

Главком ВСУ высказал две противоположные точки зрения: сперва он признает, что в текущей ситуации нужно крайне рационально использовать личный состав и вооружения. Следом Александр Сырский заявляет о необходимости планирования очередного наступления.

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Любая война, в том числе с Россией, требует много людей и техники. Указанных компонентов всегда будет недостаточно, рассказал в интервью "Радио Байрактар" главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Сырский считает важным готовиться не только к обороне, но и к наступлению

"Воюем тем, что имеем"

Исходя из имеющихся у ВСУ ресурсов, приходится крайне рационально использовать боевой состав и вооружения.

"Я не припомню ни одной войны, во время которой хватало бы [людей и вооружения]. Я надеюсь, что у наших врагов тоже не хватает и еще больше, чем у нас. Поэтому воюем тем, что имеем. И то, что имеем, мы должны просто рационально применять", — заявил он.

Сырский считает важным готовиться не только к обороне, но и к наступлению благодаря технологическому преимуществу перед врагом.

"Мы воюем не количеством, а качеством и технологиями. Сохранить жизни солдат для нас — наивысшая ценность", — подчеркнул главнокомандующий.

Атаки в Курской области — не последнее наступление ВСУ на РФ

Наступление ВСУ в Курской области станет не последним при полномасштабной войне. По словам главкома, за прошлый год это довольно значимое достижение Украины. Атаки на территории России дали украинским войскам надежду и подняло настроение в обществе.

"Год прошел в постоянных активных действиях противника: он наступал, мы оборонялись. У нас были и приятные новости, когда провели успешное контрнаступление на Курском направлении", — проинформировал Сырский.

Цензура нужна, но не как в КНДР

Александр Сырский полагает, что во время войны нужна цензура, но не в столь диктаторском стиле, как в Северной Корее. Украинский закон о военном положении содержит много ограничений по распространению информации.

Цензура остановится особенно важной в условиях, когда у людей есть легкий доступ к информации. В качестве примера он пример секретные детали операций ВСУ в Харьковской и Курской областях. Информационная тишина позволила обмануть россиян — они думали, что ВСУ не способны атаковать.

В целом общество должно знать о войне и понимать, что она "здесь, рядом с нами".

Критический момент обороны Киева

Александр Сырский командовал обороной Киева в начале российского вторжения. По его мнению, наиболее критической фазой этой кампании были бои за село Мощун. Тогда оккупационных сил было действительно много, ночью ВС РФ готовились переправить как минимум батальон.

Также было большое количество техники, построено пять понтонно-мостовых переправ через Ирпень. Все это говорило о подготовке к переходу через реку и началу масштабных боев в самом Мощуне. В то время на стороне РФ было несколько десятков морпехов и до 20 единиц БМД на правом берегу. Самым критическим моментом Сырский считает начало движения техники.

"Я видел это на мониторе, съемка была с беспилотника. Мы видели в тепловизор, это было в районе 22:00, когда начали двигаться машины. Мы вели огонь из всего, что у нас было", — описал он время боев.

Напомним, армия Северной Кореи перекинула в Курскую область "РСЗО-невидимки". Пусковая установка спрятана внутри обычной фуры.

Тем временем в Кремле заявляют, что РФ не впечатлили угрозы президента США Дональда Трампа о вводе сильных санкций против России. Трампу нравятся методы экономического влияния.