Президент США грозил России масштабными санкциями, если ее власти не закончат войну в Украине. В Кремле не верят в серьезность Дональда Трампа и вспоминают его первый срок.

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Угрозы президента США Дональда Трампа ввести масштабные санкции против России в случае ее несогласия пойти на перемирие с Украиной не возымели эффекта. Кремль не впечатлила его риторика, сообщил на брифинге 23 января спикер Кремля Дмитрий Песков.

"Мы не видим здесь каких-то особых новых элементов. Трамп любил санкции и часто использовал их в свой первый президентский срок", — сообщил Песков.

По его мнению, Трампу нравятся методы экономического воздействия. Россия в свою очередь выражают готовность к равноправному и внимательному диалогу с США, именно такой сценарий был при первом сроке Трампа.

"Мы очень внимательно наблюдаем за всей риторикой и заявлениями [властей США]. Мы фиксируем тщательно все нюансы", — добавил спикер Кремля.

Россия ожидает сигналов к разговору от США, но их пока не поступало, заметил он.

Президент США 22 января действительно грозил России новыми санкциями, пошлинами и налогами, если ее президент Владимир Путин не пойдет на завершение войны в Украине.

Дональд Трамп в своем эмоциональном обращении к Путину подчеркивал, что эта война никогда бы не началась, если бы он был президентом США. Существует легкий и трудный путь к миру, и первый вариант будет всегда лучше, заметил Трамп.

Напомним, 23 января Путин вынужденно прервал важное заседание из-за "срочного звонка". Дональд Трамп ранее говорил о важности звонка российскому коллеге.

Дональд Трамп ранее утверждал, что Панамский канал контролирует Китай. Известно, что на обоих концах канала имеются порты под управлением компании из Гонконга.