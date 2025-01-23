Трамп заявил, что Китай "управляет" Панамским каналом: в чем ошибка президента США

Панамский канал, который США закончили строить к 1914 году, является одним из главных судоходных маршрутов в мире, через него ежегодно проходит около 14 тысяч судов.

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Президент США Дональд Трамп неоднократно жаловался, что за проход по Панамскому каналу берут слишком дорого. А сам канал называл "глупым подарком" Панаме, который якобы контролирует КНР. Китай действительно причастен, но не так, как считает Трамп, угрожая забрать щедрый подарок обратно. Факты о Панамском канале сообщает The Guardian.

Судно проходит через Панамский канал

На своей инаугурации Трамп заявил, не предоставив доказательств, что "Китай управляет Панамским каналом, и мы не отдавали его Китаю. Мы отдали его Панаме, и мы забираем его обратно".

Канал длиной 82 км, соединяющий Атлантический и Тихий океаны, был построен и принадлежал США в начале 1900-х годов, прежде чем в 1977 году был окончательно передан Панаме по договору, гарантировавшем ее нейтралитет. В 2021 году соглашение, позволяющее Panama Ports Company продолжать работу в качестве оператора, было продлено на 25 лет.

Архивное фото Панамского канала Фото: Facebook Canal de Panamá

США являются крупнейшим пользователем Панамского канала и отвечают за около трех четвертей грузов, проходящих через него каждый год. Китай находится на втором месте с большим отрывом. Канал перегружен, поэтому очередь прохода по нему продается на аукционах. Суммарная плата за проход судна по каналу может достигать 400 000 долларов.

Влияние Китая на Панамский канал

На обоих концах канала есть порты, которым управляет компания из Гонконга. Вероятно, именно это имел в виду Трамп, когда сказал: "Китай базируется на обоих концах Панамского канала". Всего к каналу примыкают пять портов, остальные принадлежат иностранным компаниям, включая американские.

В 1996 году Панама предоставила гонконгской компании, тогда называвшейся Hutchison-Whampoa, концессию на эксплуатацию порта Бальбоа на тихоокеанской стороне и порта Кристобаль на атлантической стороне. Контракт не давал Hutchison-Whampoa права собственности на порты, но позволял ей управлять ими от имени правительства Панамы.

Сегодня оператор порта известен как Hutchison Ports — дочерняя компания гонконгского конгломерата CK Hutchison Holdings, принадлежащего миллиардеру Ли Кашину.

В 1999 году государственный департамент США в ответ на предоставление концессий компании Hutchison-Whampoa заявил, что его должностные лица тщательно изучили этот вопрос и "не обнаружили никаких доказательств, подтверждающих вывод о том, что Китайская Народная Республика сможет контролировать эксплуатацию канала".

22 января пресс-секретарь МИД Китая Мао Нин заявила: "Китай не участвует в управлении и эксплуатации канала и никогда не вмешивался в дела канала".

Некоторые американские чиновники и аналитики заявили, что существуют обоснованные опасения относительно активного присутствия китайской компании на стратегически важном канале, но полагают, что замечания Трампа на самом деле направлены на ограничение растущего дипломатического и экономического присутствия Пекина в Латинской Америке.

Влияние Китая на страны Латинской Америки

За последние годы Китай убедил несколько стран, в том числе Панаму в 2017 году, отказаться от признания Тайваня и установить дипломатические отношения с Пекином.

Госсекретарь Трампа Марко Рубио, давний ястреб в отношении Китая, усомнился в том, что китайские компании могут взять под контроль порты по приказу Пекина и "закрыть их или воспрепятствовать нашему транзиту".

После заявлений Трампа в Панаме начались протесты

Бенджамин Гедан, директор программы по Латинской Америке вашингтонского Центра Уилсона, сообщил, что Пекин потенциально может оказать давление на Hutchison или национализировать ее, если захочет извлечь выгоду из активов, возможно, в ходе войны или торгового спора.

Панама была первой страной Латинской Америки, которая подписалась под инициативой Китая "Один пояс и один путь" в 2017 году. Схема иностранных инвестиций часто связывается с геополитической дипломатией и целями влияния Пекина. Инициатива вызвала опасения, что это форма экономического империализма, которая дает Китаю слишком много рычагов влияния на другие страны, которые меньше и беднее КНР.

Некоторые аналитики полагают, что это и есть истинная мотивация риторики Трампа. Эуклидес Тапиа, профессор международных отношений в Университете Панамы, сказал, что "ложный аргумент" Трампа был разработан, чтобы скрыть его желание, чтобы Панама "свела свои отношения с Китаем к минимуму".

"Трамп определенно пытается запугать Панаму. Это инструмент переговоров или отвлечение внимания, или и то, и другое", — заявила эксперт по международным отношениям Наташа Линдштедт.

Реакция Панамы на заявления Дональда Трампа

Президент Панамы Хосе Рауль Мулино отрицает наличие какого-либо иностранного влияния на порты Панамского канала и заявляет, что его страна управляет им на основе принципа нейтралитета. "Канал есть и останется панамским", — сказал Мулино.

Правительство Панамы также обратилось в Организацию Объединенных Наций с жалобой на угрозы Трампа.

Один из шлюзов Панамского канала Фото: Facebook Canal de Panamá

Несмотря на это, 22 января власти Панамы начали проверку Hutchison Ports. "Исчерпывающее" расследование было "направлено на обеспечение эффективного и прозрачного использования государственных ресурсов", заявили портовые власти. Управление контролера заявило, что целью было определить, соблюдает ли компания свои концессионные соглашения, включая адекватную отчетность о доходах, платежах и взносах в пользу государства.

Компания Hutchison Ports PPC в своем заявлении заявила, что "поддерживает и будет продолжать поддерживать прозрачные и партнерские отношения" с властями Панамы.

"Мы по-прежнему тверды в своей приверженности соблюдению всех законов и нормативных актов, в полной мере выполняя свои договорные обязательства", — заявили в компании, добавив, что проверок уже было две и каждый раз было установлено, что все требования соблюдаются.

Напомним, скандал с Панамским каналом уже вышел за границы США и Панамы. Вмешалась даже Россия. В МИД страны-агрессора заявили, что Россия подтверждает свои обязательства по поддержанию постоянного нейтралитета Панамского канала и выступает за сохранение этого международного транзитного водного пути безопасным и открытым.