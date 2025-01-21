РФ пригрозила Трампу относительно его желания взять под контроль Панамский канал

МИД РФ заявил, что Панамский канал юридически принадлежит Панаме, и предостерег США от попыток вернуть его обратно, будь то военным или экономическим принуждением.

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Министерство иностранных дел России заявило, что Панамский канал юридически принадлежит Панаме, и предостерегло США от попыток вернуть его. Об этом пишет издание Politico.

Так, 20 января во время своей инаугурационной речи президент США Дональд Трамп поднял вопрос контроля над Панамским каналом.

"Прежде всего Китай управляет Панамским каналом, и мы не отдали его Китаю, мы отдали его Панаме, и мы заберем его обратно", — сказал он.

Министерство иностранных дел РФ заявило, что Панамский канал юридически принадлежит Панаме, и предостерегло США от попыток вернуть его обратно, будь то военным или экономическим принуждением.

"Рассчитываем, что в ходе ожидаемых дискуссий между руководством Панамы и президентом США Дональдом Трампом по вопросам контроля над Панамским каналом стороны будут уважать действующий международно-правовой режим этой ключевой водной артерии", — сказал директор латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин.

Он заявил, что Россия подтверждает свои обязательства по поддержанию постоянного нейтралитета Панамского канала и выступает за сохранение этого международного транзитного водного пути безопасным и открытым.

Слова Трампа относительно Панамского канала в прошлом месяце вызвали негативную реакцию со стороны президента Панамы Хосе Рауля Мулино, который назвал доминирование своей центральноамериканской страны над водным путем таким что "не подлежит обсуждению".

"Как президент я хочу четко заявить, что каждый квадратный метр Панамского канала и прилегающей к нему зоны принадлежит Панаме и останется таковым", — сказал Мулино.

Напомним, что министр иностранных дел Дании Ларс Льокке Расмуссен отреагировал на заявления Дональда Трампа взять под контроль Гренландию. Он подчеркнул, что США, как и любое другое государство, не могут "делать все, что им заблагорассудится".