В Дании отреагировали на очередное предложение Трампа по Гренландии и намекнули на Россию

По словам главы датского МИДа, мировой порядок, где страны "если они достаточно велики, независимо от того, как они называются, могут просто делать все, что им заблагорассудится", невозможен.

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Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен отреагировал на заявления американского президента Дональда Трампа взять под контроль Гренландию. Он подчеркнул, что Соединенные штаты, как и любое другое государство, не могут "делать все, что им заблагорассудится". Об этом он сказал журналистам, пишет AFP.

По словам главы датского МИДа, мировой порядок, где страны "если они достаточно велики, независимо от того, как они называются, могут просто делать все, что им заблагорассудится", невозможен.

В то же время глава дипведомства отметил, что в своей инаугурационной речи Трамп не упомянул Гренландию, но добавил, что его риторика не изменилась.

"Это не побуждает меня снимать с повестки дня любой кризис, потому что он говорил другие вещи о расширении американской территории", — добавил министр.

Трамп заявил, что США нужна Гренландия для борьбы с Россией и Китаем

Ранее Дональд Трамп заявлял, что Соединенные Штаты должны приобрести Гренландию для "международной безопасности", намекая на угрозы со стороны России и Китая.

"Это нам нужно для международной безопасности. И я уверен, что Дания придет вместе — им нужно много денег, чтобы поддерживать это, содержать его", — говорит новый президент США.

Он сказал, что Дания не смогла "удержать" Гренландию, самоуправляемую датскую территорию.

"Гренландия — замечательное место. Это нам нужно для международной безопасности. И я уверен, что Дания уйдет — им нужно много денег, чтобы поддерживать это, содержать его", — сказал лидер республиканцев.

"Гренландия нужна не нам, она нужна для международной безопасности. У вас повсюду российские лодки, повсюду есть лодки Китая — военные корабли — и они [Дания] не могут это поддерживать", — добавил он.

Что говорят в Гренландии

Власти Гренландии на фоне намерений Дональда Трампа взять остров под контроль заявили, что не намерены разрывать связи с Данией и подчеркивают, что не хотят становиться частью США, пишет DR.

Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде подчеркнул, что власти острова "сотрудничают с разными странами — как с датчанами, так и с американцами", и имеют "несколько каналов" для этих разговоров.

"Мы не датчане и не американцы. Мы — гренландцы", — подчеркнул он, добавив, что "другие страны не могут решать, что нам делать".

Напомним, что ранее издание Bild опубликовало результаты расследования о поездке Трампа-младшего на Гренландию. Журналисты установили, что люди, которые на камеру говорили о желании присоединиться к США, были местными бездомными, которые получили деньги за нужные слова.