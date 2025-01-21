"Не для США": Трамп озвучил причины "покупки" Гренландии у Дании

Народ Гренландии действительно хочет присоединиться к США, поскольку ему не нравится жить в Дании, заявил новоизбранный президент Дональд Трамп. Политик объяснил, зачем ему нужен северный остров.

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Королевство Дания слишком много платит за содержание автономной территории — острова Гренландия. США могут помочь этой европейской стране и уменьшить тяжелые расходы. При этом северный остров нужен не так США, как для международной безопасности. Какую роль играет Гренландия в противостоянии с РФ и Китаем рассказали на портале Politico.

Журналисты рассказали о заявлениях новоизбранного президента США Дональда Трампа, которые прозвучали в Овальном кабинете Белого дома после инаугурации 20 января. Глава государства объяснил, что Дания "не смогла удерживать Гренландию как самоуправляемую территорию", поскольку на это уходило много средств. Между тем рядом с островом постоянно ходят российские и китайские подводные и надводные лодки. При этом европейская страна ничего не может сделать, чтобы остановить такие "прогулки". Трамп подчеркнул, что датский остров нужен не так США, как международной безопасности.

"Гренландия нужна не нам, она нужна для международной безопасности. У вас повсюду российские лодки, повсюду есть лодки Китая — военные корабли — и они [Дания] не могут это поддерживать", — сказал политик.

Кроме того, президент США вспомнил о поездке старшего сына в Гренландию. По словам чиновника, приведенных журналистами, он действительно верит, что "народ Гренландии" хотел бы присоединиться к американцам.

"Люди Гренландии недовольны Данией, вы знаете, я думаю, что они довольны нами. Поэтому посмотрим, что будет", — отметил президент США.

Дональд Трамп — планы и первые указы после инаугурации

Ранее издание Bild опубликовало результаты расследования о поездке Трампа-младшего на Гренландию. Журналисты установили, что люди, говорившие на камеру о желании присоединиться к США, были местными бездомными, получившими деньги за нужные слова.

Отметим, Фокус писал о первых указах, подписанными новым президентом США подписал в прямом эфире. Под прицелом видеокамер озвучивалась каждая бумажка, на которой он ставил резолюцию. Первые указы касался выдворения нелегальных мигрантов и объявления чрезвычайной ситуации на границе с Мексикой. Кроме того, Трамп принял решение, что отныне в США существуют только два гендера, и освободил из тюрьмы 1 500 человек, осужденных за штурм Капитолия в 2021 году. Из решений, которые касались географии, было только два: о переименовании Мексиканского залива в Американский и о переименовании пика на Аляске. Решений о Гренландии, а также Канаде или Панаме, пока не обнародовались.

Напоминаем, 21 января президент Украины Владимир Зеленский выступил в Давосе и говорил о силе США и слабости России. Между тем ранее в Кремле отреагировали на заявления Трампа и сравнили "народ Гренландии" с "народом Крыма и Донбасса".