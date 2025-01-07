Трамп захотел приобрести Гренландию: как отреагировало правительство Дании

Дональд Трамп не первый раз уже делает заявления относительно желания приобретения автономной части Дании, однако руководство страны отказывало, отметив о невозможности такой сделки.

Related video

Остров Гренландия принадлежит его жителям. Таким образом премьер-министр Дании Метте Фредериксен отреагировала на заявления новоизбранного президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа о присоединении датского острова Гренландия. Об этом сообщает Berlingske.

"Я хотела бы очень ясно заявить, что, если смотреть через призму датского правительства, Гренландия принадлежит гренландцам", — сказала она.

Государственное устройство Гренландии

Отметим, что с 1814 года Гренландия была колонией Дании, а после принятия страной в 1953 году Конституции — частью Содружества Королевства. В 1973 как часть Дании она вошла в Европейское Экономическое сообщество, однако в 1985 Гренландия покинула сообщество.

В 1979 году Дания предоставила Гренландии самоуправление. В 2008 году гренландцы проголосовали за закон о самоуправлении, который передал большое количество полномочий от датского королевского правительства местному гренландскому правительству.

Население Гренландии составляет около 57 000 человек. И хотя в ее недрах есть природные ископаемые, нефть и минеральные ресурсы, однако экономика ее зависит от субсидий Дании.

Заявления Дональда Трампа о приобретении Гренландии: что известно

Во вторник, 7 января, стало известно, что Дональд Трамп-младший направился с визитом в Гренландию. Associated Press со ссылкой на собственные источники сообщило, что он направился "в однодневную поездку, чтобы отснять видеоконтент для подкаста, и не будет встречаться с какими-либо правительственными чиновниками или политическими деятелями".

Частный визит сына нового президента США состоялся после предложения Дональда Трампа в соцсетях о приобретении Гренландии у Дании. В частности, в заметке он предположил, что жители острова являются сторонниками "MAGA".

В соцсетях Дональд Трамп продолжал комментировать поездку сына в Гренландию. В частности, в сети Truth Social он заявил о том, что это замечательное место, которое нужно "защищать от внешнего мира".

"Я слышал, что жители Гренландии — за "MAGA". Мой сын Дональд Трамп-младший и ряд представителей поедут туда, чтобы увидеть самые красивые места и пейзажи. Гренландия — прекрасное место, и люди там очень выиграют от того, если бы и когда она станет частью нашего государства. Мы будем ценить ее и защищать ее от очень плохого внешнего мира. Сделаем Гренландию великой снова", — добавил Дональд Трамп.

Позже он снова опубликовал пост с желанием приобрести остров. Новоизбранный президент США добавил, что "это сделка, которая должна состояться".

"Это сделка, которая должна состояться. MAGA. Сделаем Гренландию великой", — написал он.

Напомним, что подобные заявления звучат от Дональда Трампа не впервые. В частности, во время своего первого срока пребывания в Белом доме он заявлял, что рассматривает возможность покупки Гренландии и даже отменил государственную поездку в Данию после заявлений местных чиновников, что эта автономная территория не продается. Позже, в декабре 2024 года новоизбранный президент снова дал понять, что хочет, чтобы Гренландия находилась под контролем США.