Трамп захотів придбати Гренландію: як відреагував уряд Данії

Дональд Трамп не перший раз вже робить заяви щодо бажання придбання автономної частини Данії, однак керівництво країни відмовляло, зазначивши про неможливість такої угоди.

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Острів Гренландія належить його мешканцям. Таким чином прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен відреагувала на заяви новообраного президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа щодо приєднання данського острова Гренландія. Про це повідомляє Berlingske.

"Я хотіла б дуже ясно заявити, що, якщо дивитися через призму датського уряду, Гренландія належить гренландцям", — сказала вона.

Державний устрій Гренландії

Зазначимо, що з 1814 року Гренландія була колонією Данії, а після прийняття країною в 1953 році Конституції — частиною Співдружності Королівства. В 1973 як частина Данії вона увійшла до Європейської Економічної спільноти, однак в 1985 Гренландія залишила спільноту.

В 1979 році Данія надала Гренландії самоврядування. У 2008 році гренландці проголосували за закон про самоуправління, який передав велику кількість повноважень від данського королівського уряду місцевому гренландському уряду.

Населення Гренландії становить близько 57 000 осіб. І хоча в її надрах є природні копалини, нафта й мінеральні ресурси, однак економіка її залежить від субсидій Данії.

Заяви Дональда Трампа щодо придбання Гренландії: що відомо

У вівторок, 7 січня, стало відомо, що Дональд Трамп-молодший направився з візитом до Гренландії. Associated Press з посиланням на власні джерела повідомило, що він направився "в одноденну поїздку, щоб відзняти відеоконтент для подкасту, і не буде зустрічатися з будь-якими урядовими чиновниками або політичними діячами".

Приватний візит сина нового президента США відбувся після пропозиції Дональда Трампа в сомережах щодо придбання Гренландії у Данії. Зокрема, у дописі він припустив, що мешканці острова є прихильниками "MAGA".

В соцмережах Дональд Трамп продовжував коментувати поїздку сина до Гренландії. Зокрема, в мережі Truth Social він заявив про те, що це чудове місце, яке потрібно "захищати від зовнішнього світу".

"Я чув, що жителі Гренландії — за "MAGA". Мій син Дональд Трамп-молодший і низка представників поїдуть туди, щоб побачити найчарівніші місця і краєвиди. Гренландія – чудове місце, і люди там дуже виграють від того, якби й коли вона стане частиною нашої держави. Ми будемо цінувати її й захищати її від дуже лихого зовнішнього світу. Зробимо Гренландію великою знову", — додав Дональд Трамп.

Пізніше він знову опублікував пост з бажанням придбати острів. Новообраний президент США додав, що "це угода, яка повинна відбутися".

"Це угода, яка повинна відбутися. MAGA. Зробимо Гренландію великою", — написав він.

Нагадаємо, що подібні заяви звучать від Дональда Трампа не вперше. Зокрема, під час свого першого терміну перебування в Білому домі він заявляв, що розглядає можливість купівлі Гренландії й навіть скасував державну поїздку до Данії після заяв місцевих чиновників, що ця автономна територія не продається. Пізніше, в грудні 2024 року новообраний президент знову дав зрозуміти, що хоче, щоб Гренландія перебувала під контролем США.