Неофіційний візит: Дональд Трамп-молодший прилетів до Гренландії на літаку батька (відео)

На острові вже повідомили, що це приватний візит сина обраного президента. Але відбувається він після того, як Трамп-старший запропонував США купити цю територію в Данії.

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Син обраного президента Дональда Трампа Дональд-молодший прибув до Гренландії за кілька тижнів після того, як його батько висловив бажання, щоб США отримали контроль над цією автономною датською територією і спровокував міжнародний скандал. Про це повідомляє CBS.

Дональд Трамп-молодший прилетів до Гренландії

Візит, підтверджений офіційною особою Гренландії журналістам CBS News, відбувся наступного дня після того, як Дональд Трамп-старший у дописі в соціальних мережах припустив, що мешканці цього величезного регіону є прихильниками "MAGA" (абревіатура гасла Трампа Make America Great Again — Зробимо Америку великою — ред.).

"Візит Дональда Трампа-молодшого — це приватний візит, і Naalakkersuisut — уряд Гренландії — ставиться до нього з повагою. Тому жодних реакцій на візит не буде. Наша країна відкрита для візитів, і гостей вітають у нашій прекрасній країні", — заявив CBS News Мінінгуак Клейст, постійний секретар Міністерства закордонних справ Гренландії.

Дональд Трамп-молодший у Гренландії Фото: Donald Trump Jr./X

Повідомляють, що Трамп-молодший планував знімати контент для подкасту, і в Гренландії він проведе тільки один день Дональд Трамп-молодший прибув 7 січня в Нуук, столицю Гренландії, на літаку свого батька "Trump Force One".

Дональд уже опублікував перше відео з Гренландії, показавши околиці та натовп журналістів, який його супроводжує.

Дональд Трамп-молодший у Гренландії

6 січня обраний президент США Дональд Трамп написав у пості в соціальних мережах, що він "чув, що народ Гренландії — "MAGA".

"Мій син Дон-молодший і різні представники вирушать туди, щоб відвідати деякі з найпрекрасніших місць і пам'яток. Гренландія — неймовірне місце, і люди отримають величезну вигоду, якщо і коли вона стане частиною нашої країни. Ми захищатимемо її і плекатимемо її від дуже жорстокого зовнішнього світу. Зробимо Гренландію знову великою!" — написав Трамп.

Населення Гренландії становить близько 57 000 осіб, і вона є повністю автономною територією Королівства Данії. В її надрах є нафта, природний газ і мінеральні ресурси, але її економіка залежить від субсидій з Данії та від рибальства.

Обраний президент Трамп висловив зацікавленість у придбанні Гренландії під час свого першого терміну на посаді, хоча ця ідея була швидко відкинута данською владою.

Два тижні тому Трамп заявив у соціальних мережах, що "з метою національної безпеки і свободи в усьому світі Сполучені Штати Америки вважають, що володіння і контроль над Гренландією є абсолютною необхідністю".

Дональд Трамп-молодший у Гренландії Фото: Donald Trump Jr./X

Уряд Гренландії двічі відкидав пропозиції Трампа, а прем'єр-міністр Муте Егеде заявив незадовго до Різдва, що "Гренландія наша. Ми не продаємося і ніколи не будемо продаватися".

Минулого тижня Егеде виступив із новорічною промовою, закликаючи Гренландію скинути "кайдани колоніалізму" і здобути повну незалежність від Данії.

"Настав час нам самим зробити крок і сформувати своє майбутнє, зокрема щодо того, з ким ми будемо тісно співпрацювати і хто буде нашими торговими партнерами", — сказав Егеде.

У Данії також відреагували на бурхливий інтерес Трампа до Гренландії. Депутатка парламенту Данії від Гренландії Аая Хемніц заявила, що інтерес Трампа слід ігнорувати.

"Я не хочу бути пішаком у палких мріях Трампа про розширення його імперії за рахунок нашої країни", — сказала Хемніц.

А король Данії навіть змінив герб, натякаючи, що Гренландія — це частина Данії. Протягом 500 років на попередніх данських королівських гербах були зображені три корони — символ Кальмарської унії між Данією, Норвегією та Швецією, яку очолювала Данія між 1397 і 1523 роками. Але в оновленій версії корони були видалені і замінені на більш помітних білого ведмедя і барана, які символізують Гренландію і Фарерські острови відповідно.

Нагадаємо, спроби США взяти Гренландію під контроль тривають з 19 століття. США неодноразово, починаючи з 1867 року, розглядали або намагалися купити Гренландію — найбільший у світі острів, який не є континентом. Розмови про анексію знову спливли під час Другої світової війни, коли Данія здалася нацистській Німеччині, а США окупували Гренландію.