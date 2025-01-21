Слабая Европа и сильная дипломатия против Путина: о чем говорил Зеленский в Давосе (видео)

Президент Украины считает Европу важным геополитическим игроком, но признает ее слабость перед Россией в военном плане. Москва выставит до 1,5 миллиона солдат, при этом самая многочисленная армия в ЕС — у Франции и насчитывает лишь 200 тысяч солдат.

Related video

Украина в своих планах по завершению большой войны с Россией придерживается мирной дипломатии, но все зависит от того, какая именно это будет дипломатия. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Стратегия Украины по завершении войны состоит в мирной дипломатии, признал Зеленский

"Сильный мир для Украины и Европы": как закончить войну в Украине

Стратегия Украины по завершении войны состоит в мирной дипломатии, но главный вопрос заключается в том, какая это будет дипломатия.

"Если дипломатия будет сильной и в результате переговоров Украина получит прочные гарантии безопасности, которые сделают невозможным повторное нападение Путина, это будет справедливый и сильный мир для Украины и Европы", — сказал Зеленский.

Слабые гарантии безопасности приведут к неуверенности, тогда Россия снова вернется в Украину с войной. Говоря о численности российских солдат в Украине, Зеленский заявил, что сейчас их около 608 тысяч. Оккупационная группировка в три раза больше, чем та, которая нападала на Украину в начале 2022 года.

При этом численность Вооруженных сил Украины (ВСУ) составляет около 800 тысяч военных. Путин на будущих переговорах потребует, чтобы Украина уменьшила армию в пять раз, но Киев этого не допустит. Войну нужно заканчивать не быстро, а справедливо, подчеркнул президент.

Слабость Евросоюза

Внимание мировой общественности сейчас приковано к Вашингтону и действиям президента Дональда Трампа, но никто не переживает за будущее Европы. Союзники в Евросоюзе переживают, поддержат ли их США в военное время.

"Но переживает ли в США кто-то, что Европа в один день перестанет быть их союзником? Вашингтон не верит, что ЕС принесет им что-то действительно важное", — утверждает Зеленский.

Европа не может позволить себе быть неприоритетной для США, иначе мир будет двигаться вперед без ЕС станет некомфортным. Кроме этого, ЕС отстает от России в военном плане: в РФ около 30 военных заводов, а во всей Европе их 45, но блок не успевает за темпами военного производства РФ.

Кроме этого, Россия подписала целостные военные соглашения с КНДР и Ираном против Запада. Россия может выставить до 1,5 миллиона солдат, а Франция — около 200 000 войск. Все другие страны Европы имеют меньшую численность армий.

Касательно российско-украинской войны, Зеленский считает, что Европа должна быть за столом переговоров, а не просто наблюдать со стороны. При этом , когда речь идет о безопасности Европы, нельзя надеяться на добрую волю нескольких столиц, или смерть Владимира Путина.

"Патриотичные и крепкие люди": Зеленский о Харькове

Российские военные хотела захватить город Харьков и значительную часть области. В настоящее время регион находится под контролем Украины, заявил президент.

"Люди там живут. Это было очень опасно, оккупация Харькова, ведь там сейчас около 1,5 млн человек. Очень много людей. И они их обстреливают. Там такие люди — просто вызывает большую гордость, что они там работают. Представьте себе под обстрелами. Они работают, не покидают свой город. Очень патриотичные и крепкие люди. Я им очень благодарен", — отметил глава государства.

Харьковскую операцию Путин провалил, у ВСУ получилось остановить врага.

Зеленский также рассказал, что России не хватило сил, чтобы вытеснить украинских военных из Курской области, поэтому им помогала армия КНДР. При этом уже 4 тысячи северокорейских военных были ликвидированы.

Президент Штатов Дональд Трамп говорил о желании Зеленского заключить соглашение о прекращении войны в Украине. Путин, по его оценкам, также не в восторге от войны.