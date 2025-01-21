РФ втянула в войну еще 2 страны, 4 тысячи КНДРовцев уже ликвидированы, — Зеленский (видео)

ВСУ на Курском направлении оттянули на себя удар с востока, поскольку Россия хотела захватить Харьков, сказал президент.

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РФ не хватило сил, чтобы вытеснить Вооруженные силы Украины из Курской области за полгода. Уже 4 тысячи военных Северной Кореи, которые были привлечены к войне против Украины уже ликвидированы. Об этом во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Мы до сих пор находимся в Курском регионе, и наши военные там. Сил РФ не хватило, чтобы нас вытеснить. Сегодня там более 60 тысяч российских военных, именно на этом направлении, кроме того было 12 тысяч северных корейцев, 4 тысячи из которых погибли. Это была стратегия Путина втянуть еще одну страну", — отметил Зеленский.

Украинский лидер также отметил. что Россия втянула в войну против Украины также Иран, после того, как он начал предоставлять ей свое оружие для ударов по территории Украины и убивать людей, и дал лицензии на производство таких дронов на территории РФ.

"Я очень благодарен ВСУ за то, что они на Курском направлении оттянули на себя удар с востока. Россия хотела захватить Харьков. Этот регион находится под нашим контролем. там 1,5 млн человек. Вызывает гордость, что там люди работают и не оставляют своего места", — сказал президент.

Он добавил, что кроме Харьковщины ВС РФ планировали оккупировать также северную часть, в частности, захватить Сумы. Украина в свою очередь сделала "превентивный удар".

Напомним, что 21 января сообщалось, что северокорейцы пытаются избежать захвата бойцами ВСУ до последнего. На этот раз раненого корейского военного не смогли забрать с поля боя сослуживцы, а попав к украинским защитникам, он пытался покончить с собой.

Также СМИ писали, что военные КНДР убивали побратимов, чтобы те не попали в плен к бойцам ВСУ и не выдали информацию о северокорейской армии.