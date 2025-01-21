Испугался и бился головой о столб: бойцы ВСУ раскрыли детали взятия в плен солдата КНДР (видео)

По словам украинских военных, северокорейцы экипированы хуже россиян: бронежилет на пленном был на два размера больше. Воюют военные КНДР методами советских времен: "давят" числом.

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Украинские десантники взяли в плен солдата КНДР после боя в Курской области. Обычно северокорейцы пытаются избежать захвата бойцами ВСУ до последнего. На этот раз раненого корейского военного не смогли забрать с поля боя сослуживцы, а попав к нашим военнослужащим, он пытался покончить с собой, рассказали в отделении коммуникаций 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

Десантники рассказали, что подпустили северокорейцев вплотную и несколько часов сдерживали штурм при поддержке дронов и минометов, а когда подошло подкрепление, солдаты КНДР поняли, что взять украинские позиции не удастся, и начали отходить.

После боя один из операторов БПЛА заметил движение одного из тел.

"Мы подошли к нему и увидели сверху на голове шарф ВСУ, баф зеленый. Кричали издалека, нужна ли ему помощь. Даже не отвечал. Подойдя ближе, увидели, что это кореец", — рассказал украинский военный.

По словам десантников, раненому пленному кто-то до них оказал первую помощь: у него были перевязаны челюсть и рука. Его повели к машине, указывая путь рукой и держа дистанцию. Экипирован он был хуже россиян, бронежилет был ему великоват, поэтому под ним были еще две куртки.

"У нас была задача доставить его на точку, потом должна была подъехать машина. Когда уже машина приближалась, он испугался и мы его почти силой вывели из траншеи. Когда машина подъехала к нам, он со всего разгона ударился головой в столб у дороги и потерял сознание", — вспомнил боец ВСУ.

Бойцы КНДР избегают плена любой ценой

По мнению украинских военных, солдатам Ким Чен Ына дали приказ не сдаваться в плен ни при каких обстоятельствах.

"Не настроены они сдаваться в плен. Они стараются продержаться до конца. Были случаи, мы от собратьев слышали, что даже раненые, лежачие, которые не способны уже отползать, просто подрывались, когда подходили наши ребята. Корейцы стараются своих забрать, в отличие от российских войск, которые своих могут оставить без поддержки, если видят качество проблемы", — рассказал десантник 95-й бригады.

Затем собратья передали бойцам, что пленному корейцу оказали помощь, накормили и по его просьбе включили фильмы на корейском языке.

Солдаты КНДР воюют советскими методами

Военные армии КНДР воюют так, как оккупанты в начале вторжения, говорят украинские десантники. По их словам, они пытаются "задавить" числом: если россияне подходят группами по 2-3 человека, то северокорейцы — минимум по 6.

"То есть они воюют, как в советской армии когда-то воевали. Они не отступали до самого последнего критического момента, пока группа подкрепления не подошла и нас не стало немного больше. В нашем случае они точно не хотели оставлять никого на месте. Они просто не могли уже забрать последнего, который остался там лежать. Других всех позабирали", — сказал украинский боец.

По словам военных ВСУ, в Курской области воюют солдаты регулярной армии КНДР.

"Воюют настойчиво, быстро. Большинство из них молодые ребята, видим, спортивные, некоторые много лет уже в армии КНДР. Тренированные очень хорошо, быстрые, выносливые. Давят количеством", — рассказали полесские десантники.

Напомним, 20 января президент Украины Владимир Зеленский опубликовал новое видео допроса сотрудниками СБУ пленного солдата КНДР, в котором он рассказал, как попал на войну.

Также СМИ писали, что военные КНДР убивали побратимов, чтобы те не попали в плен к бойцам ВСУ и не выдали информацию о северокорейской армии.