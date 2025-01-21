Злякався й бився головою об стовп: бійці ЗСУ розкрили деталі взяття в полон солдата КНДР (відео)

За словами українських військових, північнокорейці екіпіровані гірше за росіян: бронежилет на полоненому був на два розміри більший. Воюють військові КНДР методами радянських часів: "тиснуть" числом.

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Українські десантники взяли в полон солдата КНДР після бою в Курській області. Зазвичай північнокорейці намагаються уникнути захоплення бійцями ЗСУ до останнього. Цього разу пораненого корейського військового не змогли забрати з поля бою товариші по службі, а потрапивши до наших військовослужбовців, він намагався накласти на себе руки, розповіли у відділенні комунікацій 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади Десантно-штурмових військ Збройних сил України.

Десантники розповіли, що підпустили північнокорейців упритул та кілька годин стримували штурм за підтримки дронів і мінометів, а коли підійшло підкріплення, солдати КНДР зрозуміли, що взяти українські позиції не вдасться, і почали відходити.

Після бою один з операторів БПЛА помітив рух одного з тіл.

"Ми підійшли до нього і побачили зверху на голові шарф ЗСУ, баф зелений. Кричали здалеку, чи потрібна йому допомога. Навіть не відповідав. Підійшовши ближче, побачили, що це кореєць", — розповів український військовий.

За словами десантників, пораненому полоненому хтось до них надав першу допомогу: в нього були перев'язані щелепа та рука. Його повели до машини, вказуючи шлях рукою та тримаючи дистанцію. Екіпірований він був гірше за росіян, бронежилет був йому завеликий, тому під ним були ще дві куртки.

"В нас була задача доставити його на точку, потім мала під'їхати машина. Коли уже машина наближалась, він перелякався та ми його майже силою вивели з траншеї. Коли машина під'їхала до нас, він з усього розгону вдарився головою у стовп біля дороги та втратив свідомість", — пригадав боєць ЗСУ.

Бійці КНДР уникають полону за будь-яку ціну

На думку українських військових, солдатам Кім Чен Ина дали наказ не здаватися в полон за жодних обставин.

"Не налаштовані вони здаватися в полон. Вони стараються протриматись до кінця. Були випадки, ми від побратимів чули, що навіть поранені, лежачі, які не спроможні вже відповзати, просто підривалися, коли підходили наші хлопці. Корейці стараються своїх позабирати, на відміну від російських військ, які своїх можуть залишити без підтримки, якщо бачать якість проблеми", — розповів десантник 95-ї бригади.

Потім побратими передали бійцям, що полоненому корейцю надали допомогу, нагодували та на його прохання ввімкнули фільми корейською мовою.

Солдати КНДР воюють радянськими методами

Військові армії КНДР воюють так, як окупанти на початку вторгнення, кажуть українські десантники. За їхніми словами, вони намагаються "задавити" числом: якщо росіяни підходять групами по 2-3 людини, то північнокорейці — мінімум по 6.

"Тобто вони воюють, як у радянській армії колись воювали. Вони не відступали до найостаннішого критичного моменту, поки група підкріплення не підійшла і нас не стало трохи більше. В нашому випадку вони точно не хотіли залишати нікого на місці. Вони просто не могли вже забрати останнього, який лишився там лежати. Інших всіх позабирали", — сказав український боєць.

За словами військових ЗСУ, в Курській області воюють солдати регулярної армії КНДР.

"Воюють наполегливо, швидко. Більшість із них молоді хлопці, бачимо, спортивні, деякі багато років уже у війську КНДР. Треновані дуже добре, швидкі, витривалі. Тиснуть кількістю", — розповіли поліські десантники.

Нагадаємо, 20 січня президент України Володимир Зеленський опублікував нове відео допиту співробітниками СБУ полоненого солдата КНДР, в якому він розповів, як потрапив на війну.

Також ЗМІ писали, що військові КНДР вбивали побратимів, щоб ті не потрапили в полон до бійців ЗСУ та не видали інформацію про північнокорейську армію.