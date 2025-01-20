Солдати КНДР вбивали побратимів, щоб ті не здавалися в полон у Курській області: деталі

У ЗМІ повідомляють, що раніше північнокорейські військові не потрапляли в полон, бо їх вбивали власні побратими, або ж ті обирали замість полону самостійну смерть.

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Ні для кого вже не є таємницею те, що військові КНДР наразі воюють на боці РФ у Курській області. Водночас Росія досі офіційно не підтверджує використання іноземних солдатів у війні, зокрема військових з Північної Кореї. Тривалий час довести присутність північнокорейських солдатів у Курській області не вдавалося й українським військовим, зокрема через те, що ті не потрапляли в полон. З’ясувалося, що солдати КНДР не здавалися, тому що їх вбивали власні побратими або ж вони самостійно вкорочували собі віку. Про це стало відомо з інформації The Wall Street Journal.

У публікації йдеться, що російські та північнокорейські військові роблять все можливе, аби не видати важливу інформацію та якомога швидше ліквідувати поранених солдатів КНДР. Страчували й українських солдатів. Корейське відділення Фонду прав людини проаналізувало документи, які українським військовим вдалося отримати від одного з полонених. Там йшлося наступне:

"Наші бійці, які бачили падіння інших товаришів, безжально вбивали тих, хто намагався здатися".

Українські військові підтверджують слова із документів полоненого. За їхніми словами, бувало й таке, коли північнокорейські військові обирали самостійну смерть замість полону, тож підривали на собі гранату чи перерізали артерії. Також у публікації The Wall Street Journal йдеться про те, що українські солдати були вражені тим, наскільки військові КНДР готові просуватися вперед, навіть якщо поруч масово гинуть їхні побратими.

За словами директора корейського відділу у Фонді справ людини Лі Сонміна, отримана українськими військовими інформація про стан життя та військову підготовку в Північній Кореї за останні роки матиме "стратегічну та символічну цінність", коли (і якщо) ті захочуть перебігти до Південної Кореї.

Також стали відомими деякі подробиці стосовно військових КНДР. які беруть участь у війні проти України. Зокрема один з полонених солдатів розповів, що його разом з сотнею побратимів перевезли до РФ вантажним поромом. За його словами, військові КНДР не знали, що їх везуть воювати проти України. Про це стало відомо сьогодні, 20 січня.

За кілька днів до цього посол Південної Кореї Хван Джун-кук виступив із заявою перед ООН про те, що північнокорейські військові вважали, що беруть участь в імітації боїв. Солдати були переконаними, що їдуть на навчання, а не на реальне поле бою. Про це Фокус повідомляв 17 січня.