Солдати КНДР думали, що беруть участь в імітації боїв, — посол Південної Кореї

РФ і Північна Корея попри шалені втрати північнокорейських бійців і надалі відмовляються визнати те, що солдатів КНДР направили на війну проти України.

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Північнокорейські солдати не знали, що братимуть участь у війні проти України. Таку думку висловив посол Південної Кореї Хван Джун-кук, пише пресслужба ООН.

Так, посол Південної Кореї в ООН повідомив, що військові КНДР вважали, що їдуть на навчання, а не на війну в Україну. Вони не знали, що братимуть участь в російсько-українській війні, а вважали, що беруть участь у навчаннях з імітації бойових дій.

"Двоє північнокорейських солдатів вказали, що вони не знали про те, що їх відправляють на війну проти України, натомість заявили, що вони просто беруть участь у бойових навчаннях", — сказав Хван Джун-кук.

Також він додав, що РФ і Північна Корея і надалі відмовляються визнати те, що солдатів КНДР направили на війну проти України.

"Росія та Північна Корея все ще відмовляються визнати відправку північнокорейських солдатів і неправдиво стверджують, що військова співпраця між Москвою та Пхеньяном повністю відповідає зобов’язанням за міжнародним правом", — сказав посол.

Нагадаємо, що 16 січня повідомлялося, що на тлі морального занепаду та втрат нова партія військових КНДР готується до відправлення в Курську область.

Також повідомлялося, що оглядач Олександр Коваленко розповів про те, чому так мало полонених бійців КНДР. Варіант здачі в полон для них ганебний, причому це настільки вбито в мозок, що самогубство для них є природним процесом, щоб не бути зганьбленим.