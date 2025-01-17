Солдаты КНДР думали, что участвуют в имитации боев, — посол Южной Кореи

РФ и Северная Корея несмотря на огромные потери северокорейских бойцов и в дальнейшем отказываются признать то, что солдат КНДР направили на войну против Украины.

Related video

Северокорейские солдаты не знали, что будут участвовать в войне против Украины. Такое мнение высказал посол Южной Кореи Хван Джун-кук, пишет пресс-служба ООН.

Так, посол Южной Кореи в ООН сообщил, что военные КНДР считали, что едут на учения, а не на войну в Украину. Они не знали, что будут участвовать в российско-украинской войне, а считали, что участвуют в учениях по имитации боевых действий.

"Двое северокорейских солдат указали, что они не знали о том, что их отправляют на войну против Украины, зато заявили, что они просто участвуют в боевых учениях", — сказал Хван Джун-кук.

Также он добавил, что РФ и Северная Корея и в дальнейшем отказываются признать то, что солдат КНДР направили на войну против Украины.

"Россия и Северная Корея все еще отказываются признать отправку северокорейских солдат и ложно утверждают, что военное сотрудничество между Москвой и Пхеньяном полностью соответствует обязательствам по международному праву", — сказал посол.

Напомним, что 16 января сообщалось, что на фоне морального упадка и потерь новая партия военных КНДР готовится к отправке в Курскую область.

Также сообщалось, что обозреватель Александр Коваленко рассказал о том, почему так мало пленных бойцов КНДР. Вариант сдачи в плен для них позорен, причем это настолько вбито в мозг, что самоубийство для них является естественным процессом, чтобы не быть опозоренным.