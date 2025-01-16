Отработали ошибки: новая партия военных КНДР готовится к отправке в Курскую область

Тактика "мясных штурмов" оказалась неэффективной, и теперь корейцев учат воевать в группах по 2-3 человека, чтобы снизить потери от дронов и артиллерии.

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На фоне морального упадка и потерь новая партия военных КНДР готовится к отправке в Курскую область. Об этом пишут аналитики "evocation.info".

Расследователи установили, что северокорейские солдаты готовятся к отправке на войну против Украины в марте-апреле 2025 года. Их обучают на базах в КНДР с учетом опыта, полученного в боях в Курской области.

"Тактика "мясных штурмов" оказалась неэффективной, и теперь корейцев учат воевать в группах по 2-3 человека, чтобы снизить потери от дронов и артиллерии. В то же время их командиры обеспокоены тем, что новая тактика приведет к массовому дезертирству", — пишут аналитики.

Они отметили, что с конца декабря 2024 года все чаще фиксируются деморализация, страх перед смертью и культурные конфликты в рядах ВС РФ. Отсутствие слаженности с российскими воинами, по мнению аналитиков "evocation.info", лишь усиливает напряженность, что вызывает серьезные опасения у командования.

Напомним, что ранее OSINT-аналитики показали, как изменилась ЛБЗ во время контрнаступления РФ в Курской области.

Также сообщалось, что боец ВСУ сравнил происходящее в Курской области, с событиями в районе Бахмута.