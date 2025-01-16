Опрацювали помилки: нова партія військових КНДР готується до відправлення в Курську область
Тактика "м'ясних штурмів" виявилася неефективною, і тепер корейців вчать воювати в групах по 2-3 особи, щоб знизити втрати від дронів та артилерії.
На тлі морального занепаду та втрат нова партія військових КНДР готується до відправлення в Курську область. Про це пишуть аналітики "evocation.info".
Розслідувачі встановили, що північнокорейські солдати готуються до відправки на війну проти України у березні-квітні 2025 року. Їх навчають на базах у КНДР з урахуванням досвіду, отриманого в боях у Курській області.
"Тактика "м'ясних штурмів" виявилася неефективною, і тепер корейців вчать воювати в групах по 2-3 особи, щоб знизити втрати від дронів та артилерії. Водночас їхні командири стурбовані тим, що нова тактика призведе до масового дезертирства", — пишуть аналітики.
Вони зазначили, що з кінця грудня 2024 року все частіше фіксуються деморалізація, страх перед смертю та культурні конфлікти в лавах ЗС РФ. Відсутність злагодженості з російськими вояками. на думку анаілтиків "evocation.info", лише посилює напруженість, що викликає серйозні побоювання у командування.
Нагадаємо, що раніше OSINT-аналітики показали, як змінилася ЛБЗ під час контрнаступу РФ в Курській області.
Також повідомлялося, що боєць ЗСУ порівняв те, що відбувається в Курській області, з подіями в районі Бахмута.