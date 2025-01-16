Опрацювали помилки: нова партія військових КНДР готується до відправлення в Курську область

Тактика "м'ясних штурмів" виявилася неефективною, і тепер корейців вчать воювати в групах по 2-3 особи, щоб знизити втрати від дронів та артилерії.

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На тлі морального занепаду та втрат нова партія військових КНДР готується до відправлення в Курську область. Про це пишуть аналітики "evocation.info".

Розслідувачі встановили, що північнокорейські солдати готуються до відправки на війну проти України у березні-квітні 2025 року. Їх навчають на базах у КНДР з урахуванням досвіду, отриманого в боях у Курській області.

"Тактика "м'ясних штурмів" виявилася неефективною, і тепер корейців вчать воювати в групах по 2-3 особи, щоб знизити втрати від дронів та артилерії. Водночас їхні командири стурбовані тим, що нова тактика призведе до масового дезертирства", — пишуть аналітики.

Вони зазначили, що з кінця грудня 2024 року все частіше фіксуються деморалізація, страх перед смертю та культурні конфлікти в лавах ЗС РФ. Відсутність злагодженості з російськими вояками. на думку анаілтиків "evocation.info", лише посилює напруженість, що викликає серйозні побоювання у командування.

Нагадаємо, що раніше OSINT-аналітики показали, як змінилася ЛБЗ під час контрнаступу РФ в Курській області.

Також повідомлялося, що боєць ЗСУ порівняв те, що відбувається в Курській області, з подіями в районі Бахмута.