За словами журналістів, боєць ЗСУ порівняв те, що відбувається в Курській області, з подіями в районі Бахмута. Українські військові ліквідовували значну кількість російської піхоти, а через кілька годин такої інтенсивної роботи вже не могли виносити це морально.

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Українські військові описали ескалацію бойових дій у Курській області останніми місяцями та заявили, що кулеметники "не справляються з темпом убивств". Про це пише Newsweek.

За словами українських захисників, бойові дії посилилися в останні кілька місяців, особливо після розміщення північнокорейських солдатів у регіоні. Повідомляється, що росіяни намагаються захопити цю територію за будь-яку ціну, і кидають на це всі сили, тоді як українці роблять усе, щоб її втримати.

Журналісти припускають, що та обставина, що українські кулеметники ледве встигають за темпом бойових зіткнень у Курській області, вказує на те, що ЗСУ, можливо, доведеться змінити поточну тактику проти ЗС РФ. Оскільки територія Курської області, ймовірно, стане важливим предметом переговорів про припинення вогню.

Описуючи бої в Курській області, 46-річний сержант Олександр, командир взводу української піхоти, сказав: "Дивишся і не можеш повністю усвідомити, де ти знаходишся, бачачи щодня, скільки людей ми знищуємо". Він зазначив, що це так само страшно, як усе, що він бачив від початку вступу до армії у 2014 році.

Олександр порівняв бої в Курській області з боями в Бахмуті, де кулеметники не встигали за темпом наступу російських військ, які не рахувалися з втратами.

"Після двох годин укладання такої кількості людей вони не могли виносити це морально. Те ж саме і тут зараз", — додав боєць ЗСУ.

Місто на сході України насамперед відоме битвою за Бахмут, яка розпочалася 2022 року і тривала майже рік, у якій країни, що воюють, билися на смерть, щоб зберегти контроль над містом.

Нагадаємо, що через ймовірне переведення в піхоту авіатехніки Повітряних сил заявили про загрозу українській авіації.

Також повідомлялося, що з'явилися додаткові подробиці удару по хімзаводу у РФ.