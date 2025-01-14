По словам журналистов, боец ВСУ сравнил происходящее в Курской области с событиями в районе Бахмута. Украинские военные укладывали значительное число российской пехоты, а спустя несколько часов такой интенсивной работы уже не могли выносить это морально.

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Украинские военные описали эскалацию боевых действий в Курской области в последние месяцы и заявили, что пулеметчики "не справляются с темпом убийств". Об этом пишет Newsweek.

По словам украинских защитников, боевые действия усилились в последние несколько месяцев, особенно после размещения северокорейских солдат в регионе. Сообщается, что россияне пытаются захватить эту территорию любой ценой, и бросают на это все силы, тогда как украинцы делают все, чтобы ее удержать ее.

Журналисты допускают, что то обстоятельство, что украинские пулеметчики с трудом поспевают за темпом боестолкновений в Курской области, указывает на то, что ВСУ, возможно, придется изменить текущую тактику против ВС РФ. Поскольку территория Курской области, вероятно, станет важным предметом переговоров о прекращении огня.

Описывая бои в Курской области, 46-летний сержант Александр, командир взвода украинской пехоты, сказал: "Смотришь и не можешь полностью осознать, где ты находишься, видя каждый день, сколько людей мы уничтожаем". Он отметил, что это так же страшно, как все, что он видел с начала вступления в армию в 2014 году.

Александр сравнил бои в Курской области с боями в Бахмуте, где пулеметчики не успевали за темпом наступления российских войск, которые не считались с потерями.

"После двух часов укладывания такого количества людей они не могли выносить это морально. То же самое и здесь сейчас", — добавил боец ВСУ.

Город на востоке Украины в первую очередь известен битвой за Бахмут, которая началась в 2022 году и продолжалась почти год, в которой воюющие страны сражались насмерть, чтобы сохранить контроль над городом.

Напомним, что из-за предполагаемого перевода в пехоту авиатехники Воздушных сил заявили об угрозе украинской авиации.

Также сообщалось, что появились дополнительные подробности удара по химзаводу в РФ.