Переводят в пехоту: авиатехники Воздушных сил заявили об угрозе украинской авиации (видео)

Ранее из части забрали уже 218 авиатехников, теперь поступил приказ отправить еще 250 человек. Готовить самолеты для вылетов будет некому, считает обслуживающий персонал ВС ВСУ.

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Большинство авиационно-технического персонала Воздушных сил Вооруженных сил Украины, который обслуживает, поддерживает и восстанавливает авиационную технику, якобы переводят в Сухопутные войска как пехотинцев. Соответствующее обращение авиатехников появилось в сети.

Как говорится в обращении, авиационно-технический персонал с 2014 года готовит и обслуживает истребители МиГ-29, освоил новые типы самолетов и вооружения, предоставленные западными партнерами и обеспечивает обучение летной подготовки для выпускников Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба (ХНУВС).

В видео отмечается, что сейчас Воздушные Силы сталкиваются с реальным вызовом, который, как подчеркивается, может поставить под угрозу не только способность выполнять боевые задачи, но и уничтожить саму основу авиации, так как воинская часть получила сообщение о переводе почти всех техников в пехоту.

"Ранее уже забрали 250 человек, сейчас планируют перевести еще 218. Технический состав фактически уничтожается, а без нас авиация не сможет функционировать". — говорится в видео.

Также в видео говорится, что авиатехники пытаются сохранить боевую готовность, но без обслуживающего персонала это невозможно и ВС ВСУ потеряют основу нашей авиации и возможность защищать нашу землю.

Сержант Виталий Горжевский с позывным "Барт" из 114 бригады Воздушных сил также сообщил о критической ситуации, которая угрожает боевой готовности украинской авиации.

Старший техник инженерно-авиационной службы прикарпатской авиационной эскадрильи Дмитрий Донцов в комментарии изданию "Галка" рассказал, что решение о переводе техников в пехоту станет уничтожением авиации. По его словам, для обслуживания одного самолета нужно минимум восемь человек.

"Забирают и из руководства, и из персонала. Есть регламентированные документы, в которых указано, сколько людей должны работать с самолетом. И если мы допустим ошибки на земле, то это жизнь пилота. А чтобы подготовить пилота, нужны многие годы, плюс несколько лет практики, боевой опыт", — рассказал он.

Дмитрий Донцов добавляет, что из бригады уже забирали людей, но техникам удавалось выполнять свою работу. Впрочем, после последнего сокращения они уже не смогут обслуживать все количество самолетов, которое есть в бригаде.

Реакция Безуглой на ситуацию

Как прокомментировала ситуацию народный депутат Марьяна Безуглая, техников, механиков и других специалистов Воздушных сил "переправляют" в пехоту согласно распоряжениям Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

"Сокращают мобильные огневые группы и обнажают целые регионы. В то же время штабы не сокращаются, а даже втайне продолжается их расширение, чтобы заполнить офицерские должности", — сообщила народная избранница.

Напомним, в ноябре 2024 года начальник службы по связям с общественностью Командования Воздушных сил отмечал, что действительно многих военных из ВС переводили в пехоту, что сказывалось на общей картине сбитых дронов ВС РФ.

В конце октября 2024 года Фокус разбирался, действительно ли авиаинженеров отправляют на штурмы посадок.