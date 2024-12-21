Генштаб приказал ПС отправить больше солдат в пехоту: в чем опасность для Украины

Солдаты Воздушных сил не имеют соответствующей подготовки для борьбы против врага в пехоте на фронте. Более того, командиры могут переводить бойцов в другие подразделения в виде наказания, рассказали журналисты.

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На фронте наблюдается дефицит военнослужащих, в результате Генеральный штаб Вооруженных сил Украины приказал Воздушным силам отправить больше своих солдат в качестве пехоты на поле боя. Об этом сообщило издание The Guardian со ссылкой на собственные источники.

"Эти люди знали, как работает противовоздушная оборона, некоторые прошли подготовку на Западе и обладали реальными навыками, теперь их отправляют на фронт воевать, для чего они не имеют подготовки", — отметил источник СМИ.

По словам источника, командиры могут отправлять на фронт солдат в виде наказания. Также существует опасение, что солдаты из ПС, которые попадут во вражеский плен на фронте, выдадут важную информацию об украинских позициях и тактиках противовоздушной обороны, отметило издание.

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Такие перемещения затрудняют работу подразделений ПВО. Так один из офицеров отметил, что в его подразделении остались те, кому за 50 и раненые.

Напомним, 3 ноября начальник службы по связям с общественностью Командования ВС Юрий Игнат сообщил, что многих военнослужащих из Воздушных сил перевели в пехоту, в результате это сказалось "на общей картине", По его словам, это "очень болезненно для Воздушных сил".

5 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО о запрете переводить медицинских работников на военные должности, не связанные с медслужбой. Так Кабмин должен в течение месяца урегулировать этот вопрос.