Военных медиков не будут переводить в пехоту: Зеленский подписал указ

В течение месяца правительство должно разработать дополнительную нормативно-правовую базу по этому запрету. Однако он не касается случаев, когда назначение происходит по собственному желанию человека.

В четверг, 5 декабря, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о запрете перевода медицинских работников на военные должности, не связанные с медицинской службой. Указ опубликован на сайте президента.

Согласно документу, Кабинет министров Украины должен в течение месяца обеспечить урегулирование этого вопроса. Запрет распространяется на назначение лиц с медицинским образованием на должности, не касающиеся медицинской практики, за исключением случаев, когда это осуществляется по их собственной инициативе.

Также правительству поручено пересмотреть условия и механизмы бронирования медицинских работников, работающих в государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения, во время действия военного положения.

Отдельно отмечается необходимость цифровизации процессов, связанных с медицинскими осмотрами допризывников, призывников и военнообязанных.

Президент поручил контроль за выполнением решения СНБО секретарю Совета Александру Литвиненко.

3 декабря министр здравоохранения Виктор Ляшко в интервью "Суспільному" заявил, что мобилизация медиков осуществляется по запросу Командования медицинских сил ВСУ. Далее этим занимаются территориальные центры комплектования.

Напомним, 28 октября народный депутат Марьяна Безуглая заявила, что Генштаб ВСУ якобы решил перевести 20% медицинского персонала военных госпиталей в пехотные подразделения. В Генштабе заверили, что врачи будут работать в стабилизационных пунктах и не будут становиться пехотинцами.

5 ноября народный депутат Анна Скороход рассказала, что ее знакомого, который был реабилитологом, перевели на должность стрелка.