Генштаб переводит медиков из госпиталей в пехоту: Безуглая обвиняет Сырского в "коллапсе"

Парламентарий Марьяна Безуглая заявила, что решение о переводе пятой части медиков из военных госпиталей в пехотные бригады только усилит нагрузку на систему Командования медицинских сил. В Генштабе эту информацию пока не комментировали.

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Генеральный штаб ВСУ якобы решил перевести 20% медицинского персонала военных госпиталей в пехотные подразделения. Об этом сообщила народный депутат и член комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики Марьяна Безуглая в понедельник, 28 октября.

Парламентарий раскритиковала это решение, подчеркнув, что и без того существуют значительные проблемы с медицинской помощью в системе Командования медицинских сил. По ее мнению, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский таким решением только углубляет кризис в медицинской службе.

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"Генштаб ВСУ распорядился перевести 1/5 медиков из военных госпиталей в пехотные бригады. И так у нас есть проблемы с качеством и объемом медицинской помощи в системе Командования медицинских сил, и Главком решил создать коллапс и там? Александр Станиславович, Вам проблем в результате Ваших "гениальных" решений на фронте мало?", — написала Безуглая.

Она также обратилась к генералу медицинской службы Анатолию Казмирчуку с вопросом, способен ли он отстоять интересы Медицинских сил, или скорее выполняет роль "придворного цирюльника".

В Генштабе ВСУ и в Медицинских силах ВСУ ситуацию пока не комментировали.

Напомним, 10 октября народный депутат Марьяна Безуглая призвала главнокомандующего ВСУ Александра Сырского уйти в отставку. Она обвинила генерала в повреждении россиянами еще одного ЗРК Patriot.

23 сентября Безуглая заявила об отсутствии фортификационных сооружений в Донецкой области, разрыве между киевскими и полевыми штабами и предсказала потерю Угледара. Россияне захватили город 1 октября.