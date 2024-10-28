Генштаб переводить медиків із госпіталів у піхоту: Безугла звинувачує Сирського у "колапсі"

Парламентарка Мар'яна Безугла заявила, що рішення про переведення п'ятої частини медиків із військових госпіталів у піхотні бригади лише посилить навантаження на систему Командування медичних сил. У Генштабі цю інформацію поки не коментували.

Related video

Генеральний штаб ЗСУ нібито вирішив перевести 20% медичного персоналу військових госпіталів до піхотних підрозділів. Про це повідомила народний депутат і член комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики Мар’яна Безугла у понеділок, 28 жовтня.

Парламентарка розкритикувала це рішення, наголосивши, що й без того існують значні проблеми з медичною допомогою в системі Командування медичних сил. На її думку, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський таким рішенням лише поглиблює кризу у медичній службі.

Фото: Скриншот

"Генштаб ЗСУ розпорядився перевести 1/5 медиків із військових госпіталів до піхотних бригад. І так у нас є проблеми з якістю та обсягом медичної допомоги в системі Командування медичних сил, та Головком вирішив створити колапс і там? Олександре Станіславовичу, Вам проблем внаслідок Ваших "геніальних" рішень на фронті замало?", — написала Безугла.

Вона також звернулася до генерала медичної служби Анатолія Казмірчука з питанням, чи спроможний він відстояти інтереси Медичних сил, чи радше виконує роль "придворного цирульника".

У Генштабі ЗСУ і в Медичних силах ЗСУ ситуацію поки не коментували.

Нагадаємо, 10 жовтня народна депутатка Мар'яна Безугла закликала головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського піти у відставку. Вона звинуватила генерала у пошкодженні росіянами ще одного ЗРК Patriot.

23 вересня Безугла заявила про відсутність фортифікаційних споруд на Донеччині, розрив між київськими та польовими штабами та передбачила втрату Вугледара. Росіяни захопили місто 1 жовтня.