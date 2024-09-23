Бригади-зомбі і "пісочниця Сирського": Безугла стверджує про відсутність оборони на Донеччині

Депутатка заявила про відсутність фортифікаційних споруд, розрив між київськими та польовими штабами та передбачила майбутню втрату Вугледара.

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Народна депутатка Мар’яна Безугла побувала на Донеччині, де відвідала позиції Сил оборони в районі Селидового, Часового Яру, Вугледару та Курахового. Вона невдоволена там фортифікаційними спорудами та розміщенням окремих підрозділів. Про це вона написала у своєму телеграм-каналі.

За словами народної обраниці, вона завершила свій візит у Донецьку область і не побачила там належних фортифікаційних укріплень.

"За Часовим Яром фортифікацій немає, Костянтинівка не підготовлена до оборони. Курахове також. Селидове всередині міста було абсолютно не готове до оборони, зараз гарячково намагаються щось зробити. За Вугледаром рубежів немає, а створений Сирським хаос у 72-й бригаді через зняття комбрига на піку наступу росіян і непріоритетне поповнення пріоритетного підрозділу робить тепер втрату Вугледара питанням часу", — пише Безугла.

Вона додала, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський навмисно "розірвав на шматки" третю штурмову бригаду, коли вони почали піднімати питання, що мають діяти як єдиний злагоджений штурмовий підрозділ і згадала про зняття з посади комбрига 110-ї ОМБр, який "фактично сформував одну з найкращих сухопутних бригад".

"Єдине підсилення, яке відправляють на Донецьку і Харківську області, — це новостворені бригади "зомбі" з мобілізованих людей, які не брали участі в боях і тікають через страх та ненавченість. Переважно мобілізований офіцерський склад цих бригад ("піджаки") не проходив злагодження та не знає елементарних речей. Це продовжують робити замість того, щоб пріоритетно поповнювати бойові бригади", — написала депутатка.

Вона зауважила, що з Донеччини забрали еліту військ, а тисячі військовослужбовців залишаються в тилу, в численних нагромаджених штабах та роздутих підрозділах.

Втім, депутатка відмітила, що навколо Покровсько-Мирноградської агломерації зараз споруджують фортифікації, але вони не мають жодного зв’язку з Генштабом ЗСУ, оскільки її будують ОВА, благодійники та командування ОСУВ "Хортиця".

"Розрив між київськими військовими штабами та полем стався. Тут не готові здавати росіянам Донеччину, там — не знають, що таке реальність. Сирський може далі гратися у своїй "курській пісочниці", — написала депутатка.

Вона заявила, що президента України Володимира Зеленського вводять в оману і закликала його звільнити з посад головкома Олександра Сирського та міністра оборони Рустема Умєрова, як "спільника".

Поки що ані вказані Безуглою підрозділи ЗСУ, а ні сам Сирський та Умєров на публікацію Мар'яни Безуглої не відреагували.

Нагадаємо, що 11 вересня повідомлялося, що народна депутатка Мар'яна Безугла приїхала з інспекцією на передову. Її помітили на Покровському напрямку. Бійці кажуть, що в ЗСУ зараз деякий хаос в управлінні і Безугла доклала до цього руку.