Депутат заявила об отсутствии фортификационных сооружений, разрыве между киевскими и полевыми штабами и предсказала будущую потерю Угледара.

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Народный депутат Марьяна Безуглая побывала в Донецкой области, где посетила позиции Сил обороны в районе Селидово, Часового Яра, Угледара и Курахово. Она недовольна там фортификационными сооружениями и размещением отдельных подразделений. Об этом она написала в своем телеграмм-канале.

По словам народной избранницы, она завершила свой визит в Донецкую область и не увидела там надлежащих фортификационных укреплений.

"За Часовым Яром фортификаций нет, Константиновка не подготовлена к обороне. Курахово также. Селидово внутри города было абсолютно не готово к обороне, сейчас лихорадочно пытаются что-то сделать. За Угледаром рубежей нет, а созданный Сырским хаос в 72-й бригаде из-за снятия комбрига на пике наступления россиян и неприоритетное пополнение приоритетного подразделения делает теперь потерю Угледара вопросом времени", — пишет Безуглая.

Она добавила, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский намеренно "разорвал на куски" третью штурмовую бригаду, когда они начали поднимать вопрос, что должны действовать как единое слаженное штурмовое подразделение и вспомнила о снятии с должности комбрига 110-й ОМБр, который "фактически сформировал одну из лучших сухопутных бригад".

"Единственное усиление, которое отправляют на Донецкую и Харьковскую области, — это новосозданные бригады "зомби" из мобилизованных людей, которые не участвовали в боях и бегут из-за страха и необученности. Преимущественно мобилизованный офицерский состав этих бригад ("пиджаки") не проходил слаживание и не знает элементарных вещей. Это продолжают делать вместо того, чтобы приоритетно пополнять боевые бригады", — написала депутат.

Она отметила, что из Донецкой области забрали элиту войск, а тысячи военнослужащих остаются в тылу, в многочисленных нагроможденных штабах и раздутых подразделениях.

Впрочем, депутат отметила, что вокруг Покровско-Мирноградской агломерации сейчас сооружают фортификации, но они не имеют никакой связи с Генштабом ВСУ, поскольку ее строят ОВА, благотворители и командование ОСУВ "Хортица".

"Разрыв между киевскими военными штабами и полем произошел. Здесь не готовы сдавать россиянам Донецкую область, там — не знают, что такое реальность. Сырский может дальше играть в своей "курской песочнице", — написала депутат.

Она заявила, что президента Украины Владимира Зеленского вводят в заблуждение и призвала его уволить с должностей главкома Александра Сырского и министра обороны Рустема Умерова, как "сообщника".

Пока ни указанные Безуглой подразделения ВСУ, ни сам Сырский и Умеров на публикацию Марьяны Безуглой не отреагировали.

Напомним, что 11 сентября сообщалось, что народный депутат Марьяна Безуглая приехала с инспекцией на передовую. Ее заметили на Покровском направлении. Бойцы говорят, что в ВСУ сейчас некоторый хаос в управлении и Безуглая приложила к этому руку.