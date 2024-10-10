Безугла звинуватила Сирського у втраті ще одного Patriot та закликала його звільнитись (фото)

Народна депутатка наголошує, що у Сирського "талант полководця безнадійно застарів", через що генерал лише погіршив "дегенеративність вищого військового управління". Головнокомандувач ЗСУ на момент публікації матеріалу не коментував чергові звинувачення від Мар'яни Безуглої.

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Народна депутатка Мар'яна Безугла на своїй сторінці в Facebook розповіла, що на війні в Україні нібито пошкодили ще один ЗРК Patriot. На тлі цієї події вона закликала головнокомандувача Олександра Сирського звільнитись із займаної посади.

На думку нардепки, пошкодження ЗРК Patriot стало можливим "через відсутність системи, яку теперішній генералітет просто не здатний побудувати через свій IQ, відсутність бажання і корумпованість"

"Так, Олександре Станіславовичу, я до Вас звертаюся. Головне — щоб ТЦК та СП працювали, а також вимагати у союзників зброю на кшталт "дайте і відчепіться, ми самі все знаємо"? Як Головнокомандувач ЗСУ, Ви тільки погіршили дегенеративність вищого військового управління і можете залишитися в історії з ганьбою. А могли б стати героєм. Що ж, кожен робить свій вибір", — додала Безугла.

Вона зазначила, що чим довше президент України Володимир Зеленський буде тримати на посаді головнокомандувача Олександра Сирського, тим більше у нього буде зростати особиста відповідальність.

"Не чіпляйтесь. Звільніть усіх нас від каторги Ваших амбіцій. Ваш талант полководця безнадійно застарів у сучасних умовах, а новому Ви не вчитесь і не вмієте. Ідіть. Пане Президенте, коли вже?", — зазначила депутатка.

Головнокомандувач ЗСУ на момент публікації матеріалу не коментував чергові звинувачення від Мар'яни Безуглої. Також командування не повідомляло про можливу втрату ще одного ЗРК Patriot.

Пост Мар'яни Безуглої Фото: Мар'яна Безугла/Facebook

Пост Мар'яни Безуглої про Олександра Сирського Фото: Мар'яна Безугла/Facebook

Нагадаємо, раніше Мар'яна Безугла побувала у Донецькій області. 23 вересня вона опублікувала пост, де заявила про відсутність фортифікаційних споруд, розрив між київськими та польовими штабами та передбачила майбутню втрату Вугледара.

Через декілька днів, 28 вересня вона заявила, що начальника Генштабу ЗСУ Анатолія Баргилевича нібито спіймали на хабарі. Також Безугла зазначила, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський "продовжує ховатися" на свої дачі у Харківській області.