Начальника Генштабу ЗСУ "давно не бачили", а Сирський "ховається" на дачі, — Безугла

Парламентарка накинулася зі звинуваченнями на начальника Генштабу ЗСУ і повідомила, що документи замість Баргилевича підписує його заступник. Командування поки не коментувало слова Безулої.

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Народна депутатка, член комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Мар'яна Безугла заявила, що начальника Генштабу ЗСУ Анатолія Баргилевича нібито спіймали на хабарі. Про це депутатка написала у Telegram у суботу, 28 вересня.

За її інформацією, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський "продовжує ховатися" на свої дачі у Харківській області. Баргилевича "давно не бачили", а документи за нього підписує заступник.

"Одночасно з цим усе більше поширюються чутки про хабар, на якому, нібито, впіймали Баргилевича. Ця інформація швидко розповсюдилась серед військових і ще більше погіршує і так низький авторитет Генштабу ЗСУ серед бойових підрозділів", — зазначила Безугла.

Вона додала, що ДБР "ухильно" відреагувало на її звернення, лише запевнило, що передали інформацію для перевірки до НАБУ.

ДБР відповіло на звернення Безуглої Фото: Мар'яна Безугла / Telegram

Безугла закликала Сирського відреагувати на ситуацію.

"Головнокомандувачу ЗС України, якщо не на ВЛК прямо зараз, то принаймні поверніться, тут у вас безлад! Сподіваюся, чутки про дачу і хабар є лише вигадками. Але вони поширюються скрізь, тому спростуйте їх і покажіться. Обоє. Прошу", — написала вона.

У Генштабі ЗСУ наразі не коментували звинувачення народної депутатки.

Нагадаємо, 18 вересня народна депутатка Мар'яна Безугла закликала президента Володимира Зеленського відправити у відставку головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та міністра оборони Рустема Умєрова.

19 вересня Верховна Рада звільнила Марʼяну Безуглу з посади заступниці комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки та перевела її до комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва.