Начальника Генштабу ЗСУ "давно не бачили", а Сирський "ховається" на дачі, — Безугла
Парламентарка накинулася зі звинуваченнями на начальника Генштабу ЗСУ і повідомила, що документи замість Баргилевича підписує його заступник. Командування поки не коментувало слова Безулої.
Народна депутатка, член комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Мар'яна Безугла заявила, що начальника Генштабу ЗСУ Анатолія Баргилевича нібито спіймали на хабарі. Про це депутатка написала у Telegram у суботу, 28 вересня.
За її інформацією, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський "продовжує ховатися" на свої дачі у Харківській області. Баргилевича "давно не бачили", а документи за нього підписує заступник.
"Одночасно з цим усе більше поширюються чутки про хабар, на якому, нібито, впіймали Баргилевича. Ця інформація швидко розповсюдилась серед військових і ще більше погіршує і так низький авторитет Генштабу ЗСУ серед бойових підрозділів", — зазначила Безугла.
Вона додала, що ДБР "ухильно" відреагувало на її звернення, лише запевнило, що передали інформацію для перевірки до НАБУ.
Безугла закликала Сирського відреагувати на ситуацію.
"Головнокомандувачу ЗС України, якщо не на ВЛК прямо зараз, то принаймні поверніться, тут у вас безлад! Сподіваюся, чутки про дачу і хабар є лише вигадками. Але вони поширюються скрізь, тому спростуйте їх і покажіться. Обоє. Прошу", — написала вона.
У Генштабі ЗСУ наразі не коментували звинувачення народної депутатки.
Нагадаємо, 18 вересня народна депутатка Мар'яна Безугла закликала президента Володимира Зеленського відправити у відставку головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та міністра оборони Рустема Умєрова.
19 вересня Верховна Рада звільнила Марʼяну Безуглу з посади заступниці комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки та перевела її до комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва.