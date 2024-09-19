"Немає сенсу пинати труп": Безуглу звільнили з посади заступниці комітету, подробиці (фото)

Більшістю голосів парламентарка звільнена з оборонного комітету. Тепер вона працюватиме в іншому комітеті Ради.

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Верховна Рада України звільнила народну депутатку України Марʼяну Безуглу з посади заступниці комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. За прийняте рішення проголосувало 252 народних депутати, зазначив нардеп від політичної партії "Голос" Ярослав Железняк.

Він додав, що Мар'яна Безугла переведена до комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва.

Народна депутатка відреагувала на зміни у Facebook. Вона зазначила, що відпрацювала у оборонному комітеті 5 років — "повний політичний цикл". Депутатка зазначила, що розробила більш ніж половину підтриманих комітетом законопроєктів.

"Але зараз немає сенсу "пинати труп". Це просто неетично. Я прийняла рішення перейти до комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, щоб розширити свою діяльність", — додала вона.

Мар'яна Безугла про звільнення

Мар'яна Безугла про звільнення Фото: Мар'яна Безугла/Facebook

Нагадаємо, що проєкт постанови Верховної Ради щодо звільнення нардепки Мар’яни Безуглої з оборонного комітету вніс голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія. В тій же постанові пропонувалось обрати депутатку членом комітету з питань зовнішньої політики. Сама ж Безугла публікувала у соцмережах свою заяву про перехід у комітет з питань зовнішньої політики.

Додамо, нещодавно Мар’яна Безугла закликала президента Володимира Зеленського відправити головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та міністра оборони Рустема Умєрова у відставку. Вона звинуватила міністра оборони та головкома ЗСУ у "злочинній діяльності".