"Послам приготуватися?": Безугла проситься до комітету Ради з зовнішньої політики (фото)

Нардеп Ярослав Железняк розповів, що проєкт вніс голова "Слуги народу" Давид Арахамія. Сама депутатка Мар’яна Безугла підтвердила, що залишає оборонний комітет, закликавши головкома ЗСУ Олександра Сирського "не сумувати".

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Голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія вніс проєкт про звільнення нардепки Мар’яни Безуглої з оборонного комітету. Про це 17 вересня повідомив парламентар Ярослав Железняк.

Він опублікував постанову голови парламенту Руслана Стефанчука про відкликання Безуглої з посади заступниці голови комітету з питань нацбезпеки та обрання її членом комітету з питань зовнішньої політики. Железняк зазначив, що Арахамія запропонував навіть виключити нардепку з оборонного комітету як члена.

Публікація Ярослава Железняка від 17 вересня Фото: Скриншот

Водночас сама Безугла опублікувала у соцмережах свою заяву про перехід у комітет з питань зовнішньої політики. У заяві до Стефанчука нардепка попросила звільнити її від обов’язків заступниці голови оборонного комітету, обравши натомість членом на новому місці.

"Розширення діяльності, концепт", — заявила Безугла.

Вона відмітила головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, зазначивши, що "недалеко", та закликавши "не сумувати". Також депутатка відмітила члена комітету з питань зовнішньої політики Ірину Геращенко.

Публікація Мар"яни Безуглої від 17 вересня Фото: Скриншот

Сама Геращенко розповіла, що рішення було анонсоване Арахамією 17 вересня під час засідання погоджувальної ради. Однак парламентарі чекали офіційної реєстрації рішення, тому не повідомляли про зміни.

""ЄС" дотиснули відкликання Марʼяни з комітету нацбезпеки. Тепер "повезло" нашому комітету закордонних справ. Буде дипломатів звільняти, послам приготуватися?", — додала Геращенко.

Публікація Ірини Геращенко від 17 вересня Фото: Скриншот

Нагадаємо, депутатка Мар’яна Безугла неодноразово фігурувала у скандалах через відкриту критику командування ЗСУ. Зокрема, після новин про катастрофу винищувача F-16 та загибель пілота Олексія Меся вона заявила, що літак нібито збила українська ППО. Тодішній командувач Повітряних Сил Микола Олещук висловив сподівання, що парламентарка перепрошуватиме у захисників в суді.

11 вересня стало відомо, що Бегугла приїхала на Покровський напрямок. Ветеран війни Олег Симороз назвав таке "інспектування" на передовій недопустимим.