"Нічого не ховаємо": Олещук відповів на звинувачення Безуглої про смерть пілота F-16

Народна депутатка Мар'яна Безугла безпідставно обвинувачує командування у бездіяльності, заявив Микола Олещук. Офіцер пояснив, що в умовах війни не все слід говорити одразу.

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Українське командування у перші години після катастрофи F-16 та загибелі пілота Олексія Меся отримало попередній звіт про обставини трагедії. Почалось розслідування, до якого долучились західні партнери. Водночас інформацію ніхто не приховує, але зважають на обставини воєнного часу. Тому обвинувачення, озвучені нардепкою Мар'яною Безуглою, безпідставні. Реакцію на заяву політикині командувач Повітряними силами Микола Олещук опублікував у Telegram-каналі.

Олещук запевнив, що командування з'ясує деталі трагічної події, внаслідок якої 26 серпня загинув один з найдосвідченіших пілотів Олексій Месь. Ведеться розслідування і ніхто не буде приховувати якісь деталі інциденту. Разом з українськими фахівцями будуть працювати представники західних партнерів, запевнив офіцер. Водночас він наголосив, що під час війни дані не можна "видавати миттєво в інформаційний простір". Командувач заявив, що нардепка Мар'яна Безугла вчинила неправильно, самостійно опублікувавши обвинувачення та підозри, які дискредитують українське військо. На його думку, політикиня допомогла російській пропаганді і "ллє бруд" на ЗСУ та західну техніку.

"Ніхто нічого не приховував і не приховує! Повісити усіх собак на військо не вийде. Мар’яно, прийде час, проситимете вибачення перед усім військом за те, що накоїли, сподіваюсь, у суді!" — заявив Олещук.

Катастрофа з F-16 — Микола Олещук про розслідування Фото: Скриншот Катастрофа з F-16 — Микола Олещук про Безуглу Фото: Скриншот

Катастрофа з F-16 і обстріл 26 серпня

Зазначимо, 29 серпня українське командування підтвердило, що під час масованої ракетно-дронової атаки ЗС РФ 26 серпня розбився винищувач F-16 та загинув пілот Олексій Месь. Після цього з'явилась публікація Безуглої, яка заявила, що це не перша авіакатастрофа під час війни. З її слів, подібні випадки начебто не розслідуються і приховуються, а згідно з її даними, стаються "френдлі-фаєри". Ексречник ЗСУ Юрій Ігнат опублікував коментар у відповідь на заяви нардепки. Військовий заявив, що з вчинками політикині має розібратись Служба безпеки та суд, оскільки вона шкодить національній безпеці.

Нагадуємо, 30 серпня військовий експерт Ігор Романенко розповів у ефірі "Київ 24" про останній бій Олексія Меся.