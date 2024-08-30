Авіакатастрофа F-16: генерал розповів про останній бій пілота Олексія Меся (відео)

Українське командування повинне зібрати спеціальну комісію, яка об'єктивно розбереться у причинах катастрофи F-16, заявив ексзаступник начальника генштабу ЗСУ Ігор Романенко. Причини стануть відомі не менш як за тиждень.

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Пілот винищувача F-16 Олексій Месь брав участь у відбитті масованої ракетно-дронової атаки ЗС РФ, ледь завершивши навчальний курс. Під час обстрілу військовий працював в умовах, коли діяли засоби ураження України і зброя ЗС РФ. Про те, що потрібно робити для з'ясування усіх обставин втрати літака та загибелі пілота, ексзаступник начальника Генштабу, генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко розповів у ефірі телеканалу "Київ 24".

Романенко зауважив, що під час обстрілу 26 серпня росіяни запустили по українцях сотні ракет і "шахедів", і щоб їх збити, Сили оборони застосували максимум заходів. Зокрема, діяли і зенітно-ракетні комплекси, і мобільні вогневі групи, і авіація, і підрозділи радіоелектронної боротьби. У такому повітряному бою взяв участь пілот, який мав навички, щойно отримані у західному навчальному центрі. Він виконував завдання "в досить складних умовах, найважчих за час початку війни", сказав генерал. З огляду на це, могли скластись різні причини, які призвели до загибелі пілота і втрати літака. Згідно з його оцінками, на з'ясування усіх обставин знадобиться близько тижня.

"Помилки чиїсь, якщо вони були, чи пілота, чи обслуги, яка діяла з землі, чи управлінської структури, це питання. Але однозначно я хочу сказати зі свого досвіду, що умови були досить важкі і складні, і тому можливо було всяке", — пояснив Романенко.

Після того, як з'ясують причини катастрофи, виникне наступне питання — коли та як буде подаватись інформація громадськості, сказав ексзаступник начальник Генштабу. Також він наголосив, що має попрацювати спеціальна комісія, яке об'єктивно розбереться в усіх обставинах. У неї мають увійти представники Повітряних сил, Збройних сил, ставки головнокомандувача, — "професійні люди, які на місці вивчали б ситуацію, і, підкреслюю, незаангажовано, і доповідали".

"[У бою — ред.] поєднуються бойові причини — це і протидія ворога, який застосовує свою зброю, і ми застосовуємо свою. Тому це, безумовно, і протидія, і повітряний бій, і в цих умовах трапилось щось, а що саме трапилось, це треба об'єктивно з'ясувати", — підсумував офіцер.

Обстріл 26 серпня і втрата F-16 - Романенко про розслідування див. з 9:34

Обстріл 26 серпня і втрата F-16

Зазначимо, вночі та вдень 26 серпня ЗС РФ запустили по Україні 236 засобів ураження, з них 127 ракет та 109 дронів-камікадзе "шахед", доповіли у Повітряних силах ЗСУ. Вибухи лунали у 15 областях, ворог цілився по об'єктах енергетики, повідомив президент Володимир Зеленський. Крім того, очільник держави заявив, що вперше застосували винищувач F-16, який полював за російськими цілями. 29 серпня видання The Wall Street Journal повідомило, що один винищувач розбився. Тоді Генштаб підтвердив трагічну подію і назвав ім'я пілота — це був Олексій Месь. Військовий взяв участь у знищенні трьох ракет та одного дрона РФ, але загинув, виконуючи завдання.

Нагадуємо, 30 серпня ексречник Повітряних сил Юрій Ігнат відреагував на заяву нардепки Мар'яни Безуглої, яка прокоментувала трагічну загибель пілота Олександра Меся.