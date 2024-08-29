В Україні розбився літак F-16: загинув пілот Олексій Месь, — CNN

У Генштабі ЗСУ офіційно підтвердили авіакатастрофу, внаслідок якої загинув льотчик F-16. За даними ЗМІ, йдеться про воїна неба Олексія Меся, який посмертно отримав звання полковника.

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Повітряні сили ЗСУ втратили льотчика Олексія Меся. Про це 29 серпня заявили у повітряному командуванні "Захід".

Пресслужба зазначила, що пілот "героїчно провів свій останній бій в небі" 26 серпня, відбиваючи масований обстріл ЗС РФ. Перед своєю загибеллю Месь ліквідував три крилаті ракети та один ударний дрон ворога.

"Олексій врятував українців від смертоносних російських ракет. На жаль, ціною власного життя", — повідомили у командуванні.

З загиблим захисником попрощалися 29 серпня Фото: Повітряне командування "Захід" Повітряних Сил ВС України

Загиблого захисника неба описали як сильного та відданого воїна, висококласного професіонала, лідера, доброго друга, патріота, а також люблячого сина, батька і чоловіка. 29 серпня з ним попрощалися побратими, командири, друзі та сотні цивільних українців.

"Шану з неба полеглому пілоту віддала пара винищувачів МіГ-29. Політ над процесією виконали бойові друзі Олексія", — розповіли у Повітряних силах.

Пам'ять захисника неба вшанували його побратими Фото: Повітряне командування "Захід" Повітряних Сил ВС України

Месю посмертно присвоїли військове звання полковник.

Олексій Месь загинув, виконуючи завдання з захисту України Фото: Повітряне командування "Захід" Повітряних Сил ВС України Олексій Месь загинув, виконуючи завдання з захисту України Фото: Повітряне командування "Захід" Повітряних Сил ВС України

У CNN 29 серпня з посиланням на неназваного українського військового співрозмовника проінформували, що льотчик загинув під час катастрофи винищувача F-16.

Повідомляється, що у ЗСУ не пов’язують причину авіакатастрофи з помилкою пілота. Зі слів джерела, інцидент розслідують і до цього будуть залучені міжнародні експерти.

У виданні наголосили, що Месь був одним із небагатьох українських пілотів, навчених керувати F-16. Його описали як молодого та сповненого ентузіазму авіаційного фаната, який не любив публічності. Захисник неба добре розмовляв англійською та виборював появу омріяних західних винищувачів у вітчизняному небі.

Фото Олексія Меся Фото: Соцмережi

У матеріалі йдеться, що загиблий льотчик був людиною небагатослівною та тримав емоції під контролем, але був захоплений своєю справою. Під час навчань він ділився, що змушений проходити з побратимами скорочену версію підготовки.

"У мирну пору у нас було б багато часу, щоб повністю вивчити реактивний літак, але зараз у нас його немає", — наголошував Месь.

Фото Олексія Меся Фото: CNN

У Генеральному штабі ЗСУ 29 серпня офіційно підтвердили, що в Україні сталася катастрофа з літаком F-16, внаслідок якої загинув льотчик. Пресслужба повідомила, що винищувачі брали участь у відбитті ракетного удару РФ та показали "високу ефективність", збивши чотири крилаті ракети.

"Під час заходу на наступну ціль з одним із літаків було втрачено звʼязок. Як зʼясувалося пізніше, літак зазнав катастрофи, льотчик загинув. Для зʼясування причин аварії призначена спеціальна комісія МОУ, яка працює в районі падіння літака", — заявили у Генштабі.

Генштаб ЗСУ про авіакатастрофу 26 серпня Фото: Скриншот

Ім’я загиблого пілота у публікації не згадується.

Нагадаємо, 27 липня президент України Володимир Зеленський підтвердив, що під час ворожого масованого обстрілу 26 серпня у небо вперше підняли винищувачі F-16. З його слів, літаки "збили деякі ракети".

29 серпня у WSJ з посиланням на неназваного американського чиновника повідомили, що 26 серпня під час атаки ЗС РФ потрапив в аварію літак F-16. Зазначалося, що винищувач не був збитий ворожими силами.