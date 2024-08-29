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В Україні розбився літак F-16: загинув пілот Олексій Месь, — CNN

F-16, літак F-16, винищувач F-16
Фото: AA Photo | Олексій Месь був одним з небагатьох льотчиків, навчених літати на F-16 (ілюстративне фото)

У Генштабі ЗСУ офіційно підтвердили авіакатастрофу, внаслідок якої загинув льотчик F-16. За даними ЗМІ, йдеться про воїна неба Олексія Меся, який посмертно отримав звання полковника.

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Повітряні сили ЗСУ втратили льотчика Олексія Меся. Про це 29 серпня заявили у повітряному командуванні "Захід".

Пресслужба зазначила, що пілот "героїчно провів свій останній бій в небі" 26 серпня, відбиваючи масований обстріл ЗС РФ. Перед своєю загибеллю Месь ліквідував три крилаті ракети та один ударний дрон ворога.

"Олексій врятував українців від смертоносних російських ракет. На жаль, ціною власного життя", — повідомили у командуванні.

Олексій Месь, загибель Месь, загибель Меся, загинув Месь, пілот Олексій Месь, льотчик Олексій Месь Fullscreen
З загиблим захисником попрощалися 29 серпня
Фото: Повітряне командування "Захід" Повітряних Сил ВС України

Загиблого захисника неба описали як сильного та відданого воїна, висококласного професіонала, лідера, доброго друга, патріота, а також люблячого сина, батька і чоловіка. 29 серпня з ним попрощалися побратими, командири, друзі та сотні цивільних українців.

"Шану з неба полеглому пілоту віддала пара винищувачів МіГ-29. Політ над процесією виконали бойові друзі Олексія", — розповіли у Повітряних силах.

Олексій Месь, загибель Месь, загибель Меся, загинув Месь, пілот Олексій Месь, льотчик Олексій Месь Fullscreen
Пам'ять захисника неба вшанували його побратими
Фото: Повітряне командування "Захід" Повітряних Сил ВС України

Месю посмертно присвоїли військове звання полковник.

Олексій Месь, загибель Месь, загибель Меся, загинув Месь, пілот Олексій Месь, льотчик Олексій Месь Fullscreen
Олексій Месь загинув, виконуючи завдання з захисту України
Фото: Повітряне командування "Захід" Повітряних Сил ВС України
Олексій Месь, загибель Месь, загибель Меся, загинув Месь, пілот Олексій Месь, льотчик Олексій Месь Fullscreen
Олексій Месь загинув, виконуючи завдання з захисту України
Фото: Повітряне командування "Захід" Повітряних Сил ВС України

У CNN 29 серпня з посиланням на неназваного українського військового співрозмовника проінформували, що льотчик загинув під час катастрофи винищувача F-16.

Повідомляється, що у ЗСУ не пов’язують причину авіакатастрофи з помилкою пілота. Зі слів джерела, інцидент розслідують і до цього будуть залучені міжнародні експерти.

У виданні наголосили, що Месь був одним із небагатьох українських пілотів, навчених керувати F-16. Його описали як молодого та сповненого ентузіазму авіаційного фаната, який не любив публічності. Захисник неба добре розмовляв англійською та виборював появу омріяних західних винищувачів у вітчизняному небі.

Олексій Месь, загибель Месь, загибель Меся, загинув Месь, пілот Олексій Месь, льотчик Олексій Месь Fullscreen
Фото Олексія Меся
Фото: Соцмережi

У матеріалі йдеться, що загиблий льотчик був людиною небагатослівною та тримав емоції під контролем, але був захоплений своєю справою. Під час навчань він ділився, що змушений проходити з побратимами скорочену версію підготовки.

"У мирну пору у нас було б багато часу, щоб повністю вивчити реактивний літак, але зараз у нас його немає", — наголошував Месь.

Олексій Месь, загибель Месь, загибель Меся, загинув Месь, пілот Олексій Месь, льотчик Олексій Месь Fullscreen
Фото Олексія Меся
Фото: CNN

У Генеральному штабі ЗСУ 29 серпня офіційно підтвердили, що в Україні сталася катастрофа з літаком F-16, внаслідок якої загинув льотчик. Пресслужба повідомила, що винищувачі брали участь у відбитті ракетного удару РФ та показали "високу ефективність", збивши чотири крилаті ракети.

"Під час заходу на наступну ціль з одним із літаків було втрачено звʼязок. Як зʼясувалося пізніше, літак зазнав катастрофи, льотчик загинув. Для зʼясування причин аварії призначена спеціальна комісія МОУ, яка працює в районі падіння літака", — заявили у Генштабі.

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Генштаб ЗСУ про авіакатастрофу 26 серпня
Фото: Скриншот

Ім’я загиблого пілота у публікації не згадується.

Нагадаємо, 27 липня президент України Володимир Зеленський підтвердив, що під час ворожого масованого обстрілу 26 серпня у небо вперше підняли винищувачі F-16. З його слів, літаки "збили деякі ракети".

29 серпня у WSJ з посиланням на неназваного американського чиновника повідомили, що 26 серпня під час атаки ЗС РФ потрапив в аварію літак F-16. Зазначалося, що винищувач не був збитий ворожими силами.