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В Украине разбился самолет F-16: погиб пилот Алексей Месь, — CNN

F-16, самолет F-16, истребитель F-16
Фото: AA Photo | Алексей Месь был одним из немногих летчиков, обученных летать на F-16 (иллюстративное фото)

В Генштабе ВСУ официально подтвердили авиакатастрофу, в результате которой погиб летчик F-16. По данным СМИ, речь идет о воине неба Алексее Месе, который посмертно получил звание полковника.

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Воздушные силы ВСУ потеряли летчика Алексея Меся. Об этом 29 августа заявили в воздушном командовании "Запад".

Пресс-служба отметила, что пилот "героически провел свой последний бой в небе" 26 августа, отражая массированный обстрел ВС РФ. Перед своей гибелью Месь ликвидировал три крылатые ракеты и один ударный дрон врага.

"Алексей спас украинцев от смертоносных российских ракет. К сожалению, ценой собственной жизни", — сообщили в командовании.

Алексей Месь, гибель Месь, гибель Меся, погиб Месь, погиб Месь, пилот Алексей Месь, летчик Алексей Месь, летчик Алексей Месь Fullscreen
С погибшим защитником попрощались 29 августа
Фото: Воздушное командование "Запад" Воздушных сил ВС Украины

Погибшего защитника неба описали как сильного и преданного воина, высококлассного профессионала, лидера, хорошего друга, патриота, а также любящего сына, отца и мужа. 29 августа с ним попрощались сослуживцы, командиры, друзья и сотни гражданских украинцев.

"Дань с неба павшему пилоту отдала пара истребителей МиГ-29. Полет над процессией выполнили боевые друзья Алексея", — рассказали в Воздушных силах.

Алексей Месь, гибель Месь, гибель Меся, погиб Месь, погиб Месь, пилот Алексей Месь, летчик Алексей Месь, летчик Алексей Месь Fullscreen
Память защитника неба почтили его побратимы
Фото: Воздушное командование "Запад" Воздушных сил ВС Украины

Месю посмертно присвоили воинское звание полковник.

Алексей Месь, гибель Месь, гибель Меся, погиб Месь, погиб Месь, пилот Алексей Месь, летчик Алексей Месь, летчик Алексей Месь Fullscreen
Алексей Месь погиб, выполняя задание по защите Украины
Фото: Воздушное командование "Запад" Воздушных сил ВС Украины
Алексей Месь, гибель Месь, гибель Меся, погиб Месь, погиб Месь, пилот Алексей Месь, летчик Алексей Месь, летчик Алексей Месь Fullscreen
Алексей Месь погиб, выполняя задание по защите Украины
Фото: Воздушное командование "Запад" Воздушных сил ВС Украины

В CNN 29 августа со ссылкой на неназванного украинского военного собеседника проинформировали, что летчик погиб при крушении истребителя F-16.

Сообщается, что в ВСУ не связывают причину авиакатастрофы с ошибкой пилота. По словам источника, инцидент расследуют, и к этому будут привлечены международные эксперты.

В издании подчеркнули, что Месь был одним из немногих украинских пилотов, обученных управлять F-16. Его описали как молодого и полного энтузиазма авиационного фаната, который не любил публичности. Защитник неба хорошо говорил по-английски и боролся за появление желанных западных истребителей в отечественном небе.

Алексей Месь, гибель Месь, гибель Меся, погиб Месь, погиб Месь, пилот Алексей Месь, летчик Алексей Месь, летчик Алексей Месь Fullscreen
Фото Алексея Меся
Фото: Соцсети

В материале говорится, что погибший летчик был человеком немногословным и держал эмоции под контролем, но был увлечен своим делом. Во время учений он делился, что вынужден проходить с сослуживцами сокращенную версию подготовки.

"В мирное время у нас было бы много времени, чтобы полностью изучить реактивный самолет, но сейчас у нас его нет ", — подчеркивал Месь.

Алексей Месь, гибель Месь, гибель Меся, погиб Месь, погиб Месь, пилот Алексей Месь, летчик Алексей Месь, летчик Алексей Месь Fullscreen
Фото Алексея Меся
Фото: CNN

В Генеральном штабе ВСУ 29 августа официально подтвердили, что в Украине произошла катастрофа с самолетом F-16, в результате которой погиб летчик. Пресс-служба сообщила, что истребители участвовали в отражении ракетного удара РФ и показали "высокую эффективность", сбив четыре крылатые ракеты.

"Во время захода на следующую цель с одним из самолетов была потеряна связь. Как выяснилось позже, самолет потерпел катастрофу, летчик погиб. Для выяснения причин аварии назначена специальная комиссия МОУ, которая работает в районе падения самолета", — заявили в Генштабе.

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Генштаб ВСУ об авиакатастрофе 26 августа
Фото: Скриншот

Имя погибшего пилота в публикации не упоминается.

Напомним, 27 июля президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что во время вражеского массированного обстрела 26 августа в небо впервые подняли истребители F-16. По его словам, самолеты "сбили некоторые ракеты".

29 августа в WSJ со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщили, что 26 августа во время атаки ВС РФ потерпел крушение самолет F-16. Отмечалось, что истребитель не был сбит вражескими силами.