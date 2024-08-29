В Украине разбился самолет F-16: погиб пилот Алексей Месь, — CNN

В Генштабе ВСУ официально подтвердили авиакатастрофу, в результате которой погиб летчик F-16. По данным СМИ, речь идет о воине неба Алексее Месе, который посмертно получил звание полковника.

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Воздушные силы ВСУ потеряли летчика Алексея Меся. Об этом 29 августа заявили в воздушном командовании "Запад".

Пресс-служба отметила, что пилот "героически провел свой последний бой в небе" 26 августа, отражая массированный обстрел ВС РФ. Перед своей гибелью Месь ликвидировал три крылатые ракеты и один ударный дрон врага.

"Алексей спас украинцев от смертоносных российских ракет. К сожалению, ценой собственной жизни", — сообщили в командовании.

С погибшим защитником попрощались 29 августа Фото: Воздушное командование "Запад" Воздушных сил ВС Украины

Погибшего защитника неба описали как сильного и преданного воина, высококлассного профессионала, лидера, хорошего друга, патриота, а также любящего сына, отца и мужа. 29 августа с ним попрощались сослуживцы, командиры, друзья и сотни гражданских украинцев.

"Дань с неба павшему пилоту отдала пара истребителей МиГ-29. Полет над процессией выполнили боевые друзья Алексея", — рассказали в Воздушных силах.

Память защитника неба почтили его побратимы Фото: Воздушное командование "Запад" Воздушных сил ВС Украины

Месю посмертно присвоили воинское звание полковник.

Алексей Месь погиб, выполняя задание по защите Украины Фото: Воздушное командование "Запад" Воздушных сил ВС Украины Алексей Месь погиб, выполняя задание по защите Украины Фото: Воздушное командование "Запад" Воздушных сил ВС Украины

В CNN 29 августа со ссылкой на неназванного украинского военного собеседника проинформировали, что летчик погиб при крушении истребителя F-16.

Сообщается, что в ВСУ не связывают причину авиакатастрофы с ошибкой пилота. По словам источника, инцидент расследуют, и к этому будут привлечены международные эксперты.

В издании подчеркнули, что Месь был одним из немногих украинских пилотов, обученных управлять F-16. Его описали как молодого и полного энтузиазма авиационного фаната, который не любил публичности. Защитник неба хорошо говорил по-английски и боролся за появление желанных западных истребителей в отечественном небе.

Фото Алексея Меся Фото: Соцсети

В материале говорится, что погибший летчик был человеком немногословным и держал эмоции под контролем, но был увлечен своим делом. Во время учений он делился, что вынужден проходить с сослуживцами сокращенную версию подготовки.

"В мирное время у нас было бы много времени, чтобы полностью изучить реактивный самолет, но сейчас у нас его нет ", — подчеркивал Месь.

Фото Алексея Меся Фото: CNN

В Генеральном штабе ВСУ 29 августа официально подтвердили, что в Украине произошла катастрофа с самолетом F-16, в результате которой погиб летчик. Пресс-служба сообщила, что истребители участвовали в отражении ракетного удара РФ и показали "высокую эффективность", сбив четыре крылатые ракеты.

"Во время захода на следующую цель с одним из самолетов была потеряна связь. Как выяснилось позже, самолет потерпел катастрофу, летчик погиб. Для выяснения причин аварии назначена специальная комиссия МОУ, которая работает в районе падения самолета", — заявили в Генштабе.

Генштаб ВСУ об авиакатастрофе 26 августа Фото: Скриншот

Имя погибшего пилота в публикации не упоминается.

Напомним, 27 июля президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что во время вражеского массированного обстрела 26 августа в небо впервые подняли истребители F-16. По его словам, самолеты "сбили некоторые ракеты".

29 августа в WSJ со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщили, что 26 августа во время атаки ВС РФ потерпел крушение самолет F-16. Отмечалось, что истребитель не был сбит вражескими силами.