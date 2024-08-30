Авиакатастрофа F-16: генерал рассказал о последнем бое пилота Алексея Меся (видео)

Украинское командование должно собрать специальную комиссию, которая объективно разберется в причинах катастрофы F-16, заявил экс-заместитель начальника генштаба ВСУ Игорь Романенко. Причины станут известны не менее чем через неделю.

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Пилот истребителя F-16 Алексей Месь участвовал в отражении массированной ракетно-дроновой атаки ВС РФ, едва завершив учебный курс. Во время обстрела военный работал в условиях, когда действовали средства поражения Украины и оружие ВС РФ. О том, что нужно делать для выяснения всех обстоятельств потери самолета и гибели пилота, экс-заместитель начальника Генштаба, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко рассказал в эфире телеканала "Киев 24".

Романенко отметил, что во время обстрела 26 августа россияне запустили по украинцам сотни ракет и "шахедов", и чтобы их сбить, Силы обороны применили максимум мер. В частности, действовали и зенитно-ракетные комплексы, и мобильные огневые группы, и авиация, и подразделения радиоэлектронной борьбы. В таком воздушном бою принял участие пилот, который имел навыки, только что полученные в западном учебном центре. Он выполнял задание "в достаточно сложных условиях, самых тяжелых за время начала войны", сказал генерал. Учитывая это, могли сложиться различные причины, которые привели к гибели пилота и потере самолета. Согласно его оценкам, на выяснение всех обстоятельств понадобится около недели.

"Ошибки чьи-то, если они были, или пилота, или обслуги, которая действовала с земли, или управленческой структуры, это вопрос. Но однозначно я хочу сказать из своего опыта, что условия были достаточно тяжелые и сложные, и поэтому возможно было всякое", — пояснил Романенко.

После того, как выяснят причины катастрофы, возникнет следующий вопрос — когда и как будет подаваться информация общественности, сказал экс-заместитель начальник Генштаба. Также он отметил, что должна поработать специальная комиссия, которая объективно разберется во всех обстоятельствах. В нее должны войти представители Воздушных сил, Вооруженных сил, ставки главнокомандующего, — "профессиональные люди, которые на месте изучали бы ситуацию, подчеркиваю, не заангажированно, и докладывали".

"[В бою — ред.] сочетаются боевые причины — это и противодействие врага, который применяет свое оружие, и мы применяем свое. Поэтому это, безусловно, и противодействие, и воздушный бой, и в этих условиях случилось что-то, а что именно случилось, это надо объективно выяснить", — подытожил офицер.

Обстрел 26 августа и потеря F-16 — Романенко о расследовании см. с 9:34

Обстрел 26 августа и потеря F-16

Отметим, ночью и днем 26 августа ВС РФ запустили по Украине 236 средств поражения, из них 127 ракет и 109 дронов-камикадзе "шахед", доложили в Воздушных силах ВСУ. Взрывы раздавались в 15 областях, враг целился по объектам энергетики, сообщил президент Владимир Зеленский. Кроме того, глава государства заявил, что впервые применили истребитель F-16, который охотился за российскими целями. 29 августа издание The Wall Street Journal сообщило, что один истребитель разбился. Тогда Генштаб подтвердил трагическое событие и назвал имя пилота — это был Алексей Месь. Военный принял участие в уничтожении трех ракет и одного дрона РФ, но погиб, выполняя задание.

Напоминаем, 30 августа экс-спикер Воздушных сил Юрий Игнат отреагировал на заявление нардепа Марьяны Безуглой, которая прокомментировала трагическую гибель пилота Александра Меся.