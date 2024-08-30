"Сколько будет продолжаться это издевательство?": Игнат призвал написать заявление на Безуглу из-за заявления о F-16

Нардеп обнародовала свою версию авиакатастрофы истребителя F-16 и отметила, что в высших военных штабах процветает культура лжи. Бывший спикер ВС ВСУ считает, что народной избранницей должны заняться соответствующие органы.

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Экс-спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат отреагировал на сообщение народного депутата Марьяны Безуглой относительно трагической гибели украинского пилота Алексея Меся. Военный попросил обратить внимание на заявление заместителя председателя комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки представителей Государственного бюро расследований и Службы безопасности.

Безуглая отметила, что самолет F-16 украинского пилота Алексея Меся якобы был сбит зенитно-ракетным комплексом Patriot "из-за дискоординации между подразделениями".

В докладах, сообщила народная избранница, говорилось, что пилот "не справился с управлением" во время воздушной атаки россиян 26 августа.

"Культура лжи в командовании Воздушных Сил ВСУ, как и в других высших военных штабах, приводит к тому, что система управления военными решениями не улучшается на основе правдивой, последовательно собранной аналитики, а ухудшается и даже коллапсирует", — подчеркнула она.

"Может уже кто-то таки напишет заявление на Безуглую в Государственное бюро расследований? Сколько продлится это издевательство над страной и войсками? Служба безопасности Украины — здесь наверняка и для вас есть работа!", — прокомментировал сообщение Юрий Игнат.

Отметим, 29 августа Генеральный штаб ВСУ официально подтвердил, что в Украине произошла катастрофа с самолетом F-16, в результате которой погиб пилот. Истребители участвовали в отражении российского ракетного удара и показали "высокую эффективность", сбив четыре крылатые ракеты.

"Во время захода на следующую цель с одним из самолетов была потеряна связь. Как выяснилось позже, самолет потерпел катастрофу, летчик погиб. Для выяснения причин аварии назначена специальная комиссия МОУ, которая работает в районе падения самолета", — говорилось в сообщении Генштаба.

Как сообщал Фокус, 27 июля президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что во время вражеского массированного обстрела 26 августа в небо впервые подняли истребители F-16. По его словам, самолеты "сбили некоторые ракеты".

29 августа в WSJ со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщили, что во время атаки ВС РФ потерпел крушение самолет F-16. Отмечалось, что истребитель не был сбит вражескими силами.