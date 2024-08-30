"Ничего не прячем": Олещук ответил на обвинения Безуглой о смерти пилота F-16

Народный депутат Марьяна Безуглая безосновательно обвиняет командование в бездействии, заявил Николай Олещук. Офицер объяснил, что в языках войны не все следует говорить сразу.

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Украинское командование в первые часы после катастрофы F-16 и гибели пилота Алексея Меся получило предварительный отчет об обстоятельствах трагедии. Началось расследование, к которому присоединились западные партнеры. Вместе с тем информацию никто не скрывает, но учитывают обстоятельства военного времени. Поэтому обвинения, озвученные нардепом Марьяной Безуглой, безосновательны. Реакцию на заявление политика командующий Воздушными силами Николай Олещук опубликовал в Telegram-канале.

Олещук заверил, что командование выяснит детали трагического происшествия, в результате которого 26 августа погиб один из самых опытных пилотов Алексей Месь. Ведется расследование и никто не будет скрывать какие-то детали инцидента. Вместе с украинскими специалистами будут работать представители западных партнеров, заверил офицер. Вместе с тем он подчеркнул, что во время войны данные нельзя "выдавать мгновенно в информационное пространство". Командующий заявил, что нардеп Марьяна Безуглая поступила неправильно, самостоятельно опубликовав обвинения и подозрения, которые дискредитируют украинскую армию. По его мнению, политик помогла российской пропаганде и "льет грязь" на ВСУ и западную технику.

"Никто ничего не скрывал и не скрывает! Повесить всех собак на армию не получится. Марьяна, придет время, будете просить прощения перед всей армией за то, что натворила, и, надеюсь, в суде!" — заявил Олещук.

Катастрофа с F-16 — Николай Олещук о расследовании — Николай Олещук о расследовании Фото: Скриншот Катастрофа с F-16 — Николай Олещук о Безуглой Фото: Скриншот

Катастрофа с F-16 и обстрел 26 августа

Отметим, 29 августа украинское командование подтвердило, что во время массированной ракетно-дроновой атаки ВС РФ 26 августа разбился истребитель F-16 и погиб пилот Алексей Месь. После этого появилась публикация Безуглой, которая заявила, что это не первая авиакатастрофа во время войны. По ее словам, подобные случаи якобы не расследуются и скрываются, а согласно ее данным, происходят "френдли-фаеры". Экс-спикер ВСУ Юрий Игнат опубликовал комментарий в ответ на заявления нардепа. Военный заявил, что с поступками политика должна разобраться Служба безопасности и суд, поскольку она вредит национальной безопасности.

Напоминаем, 30 августа военный эксперт Игорь Романенко рассказал в эфире "Киев 24" о последнем бое Алексея Меся.