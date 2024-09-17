"Послам приготовиться?": Безуглая просится в комитет Рады по внешней политике (фото)

Нардеп Ярослав Железняк рассказал, что проект внес глава "Слуги народа" Давид Арахамия. Сама депутат Марьяна Безуглая подтвердила, что покидает оборонный комитет, призвав главкома ВСУ Александра Сырского "не унывать".

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Глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия внес проект об увольнении нардепа Марьяны Безуглой из оборонного комитета. Об этом 17 сентября сообщил парламентарий Ярослав Железняк.

Он опубликовал постановление главы парламента Руслана Стефанчука об отзыве Безуглой с должности заместителя главы комитета по вопросам нацбезопасности и избрании ее членом комитета по вопросам внешней политики. Железняк отметил, что Арахамия предложил даже исключить нардепа из оборонного комитета как члена.

Публикация Ярослава Железняка от 17 сентября Фото: Скриншот

В то же время сама Безуглая опубликовала в соцсетях свое заявление о переходе в комитет по вопросам внешней политики. В заявлении к Стефанчуку нардеп попросила освободить ее от обязанностей заместителя председателя оборонного комитета, избрав взамен членом на новом месте.

"Расширение деятельности, концепт", — заявила Безуглая.

Она отметила главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, отметив, что "недалеко", и призвав "не унывать". Также депутат отметила члена комитета по вопросам внешней политики Ирину Геращенко.

Публикация Марьяны Безуглой от 17 сентября Фото: Скриншот

Сама Геращенко рассказала, что решение было анонсировано Арахамией 17 сентября во время заседания согласительного совета. Однако парламентарии ждали официальной регистрации решения, поэтому не сообщали об изменениях.

""ЕС" дожали отзыв Марьяны из комитета нацбезопасности. Теперь "повезло" нашему комитету иностранных дел. Будет дипломатов увольнять, послам приготовиться?", — добавила Геращенко.

Публикация Ирины Геращенко от 17 сентября Фото: Скриншот

Напомним, депутат Марьяна Безуглая неоднократно фигурировала в скандалах из-за открытой критики командования ВСУ. В частности, после новостей о катастрофе истребителя F-16 и гибели пилота Алексея Меся она заявила, что самолет якобы сбила украинская ПВО. Тогдашний командующий Воздушных Сил Николай Олещук выразил надежду, что парламентарий будет извиняться у защитников в суде.

11 сентября стало известно, что Бегуглая приехала на Покровское направление. Ветеран войны Олег Симороз назвал такое "инспектирование" на передовой недопустимым.