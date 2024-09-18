"Знищать усіх, окрім блазнів": Безугла закликала звільнити Умєрова і Сирського

Депутатка Мар’яна Безугла звинуватила міністра оборони та головкома ЗСУ у "злочинній діяльності". Вона припустила, що усі докази у розслідуванні щодо катастрофи F-16 спробують знищити.

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Нардепка Мар’яна Безугла закликала президента Володимира Зеленського відправити головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та міністра оборони Рустема Умєрова у відставку. Про це відомо з її публікації у Telegram від 18 вересня.

Парламентарка розповіла, що 17 вересня Умєров "на вимогу Сирського" звільнив головного інспектора Міноборони Ігоря Воронченка. З її слів, це сталось одразу після його доповіді на Ставці щодо "катастрофічної ситуації" з підготовкою в навчальних центрах ЗСУ. Безугла стверджує, що інформація інспектора "викликала неабиякий гнів" у головкома.

"Головна інспекція Міністерства оборони України (ГІМО) була останнім форпостом, що надавала хоча б якусь експертизу щодо того, що справді відбувається в ЗСУ. Зокрема, саме вони проводили розслідування щодо збиття нашою ППО літаків, зокрема F-16. Я передбачаю, що зараз буде спроба знищити всі докази", — заявила вона.

Депутатка додала, що також ГІМО супроводжувала аудит застосування техніки та озброєння, отриманих від партнерів тощо. З її слів, ситуація свідчить про відсутність голови Міноборони, здатного до контролю, та про "катастрофічне відторгнення" системою правди.

"Це про злочинну діяльність міністра оборони та Головкома ЗСУ на своїй посаді", — наголосила Безугла.

Вона зазначила, що Умєров також нещодавно "позбувся" заступниці Наталії Калмикової. Парламентарка пов’язала це з тим, що чиновниця задумала змінити кадрову політику та медичне забезпечення ЗСУ і її робота вже дала перші результати.

"Момент, коли відставка обох, Умєрова та Сирського, з заміною їх не на чергових "стільців", а з допуском нового покоління до керівництва ЗСУ і системними змінами стає критично важливою для держави, оскільки такими темпами вони, діючи як спільники, знищать усіх, окрім блазнів, навіть фізично, адже покарання переведенням у штурмовики теж практикується. Пане Президенте, не будьте байдужим і не дайте себе ввести в оману. Прошу", — додала Безугла.

Пост Мар'яни Безуглої від 18 вересня Фото: Скриншот

Нагадаємо, 17 вересня стало відомо про перехід нардепки Мар’яни Безуглої в комітет Верховної Ради з питань зовнішньої політики. Посаду заступниці голови оборонного комітету вона залишила. Сама парламентарка закликала головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського "не сумувати".

Раніше Безугла заявляла, що катастрофа з винищувачем F-16 в Україні сталася внаслідок роботи власної ППО. Вона повідомляла, що йдеться вже про третій такий випадок. Ексречник Повітряних сил Юрій Ігнат закликав звернути увагу на цю заяву ДБР та СБУ. Згодом на ці слова відповів тодішній командувач ПС Микола Олещук, зазначивши, що нардепці доведеться "просити вибачення перед усім військом".