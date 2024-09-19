"Нет смысла пинать труп": Безуглую уволили с должности заместителя комитета, подробности (фото)

Большинством голосов парламентарий уволена из оборонного комитета. Теперь она будет работать в другом комитете Рады.

Related video

Верховная Рада Украины уволила народного депутата Украины Марьяну Безуглую с должности заместителя комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. За принятое решение проголосовали 252 народных депутата, отметил нардеп от политической партии "Голос" Ярослав Железняк.

Он добавил, что Марьяна Безуглая переведена в комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.

Народный депутат отреагировала на изменения в Facebook. Она отметила, что отработала в оборонном комитете 5 лет — "полный политический цикл". Депутат отметила, что разработала более половины поддержанных комитетом законопроектов.

"Но сейчас нет смысла "пинать труп". Это просто неэтично. Я приняла решение перейти в комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, чтобы расширить свою деятельность", — добавила она.

Марьяна Безуглая об увольнении

Марьяна Безуглая об увольнении Фото: Марьяна Безуглая/Facebook

Напомним, что проект постановления Верховной Рады об увольнении нардепа Марьяны Безуглой из оборонного комитета внес председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия. В том же постановлении предлагалось избрать депутата членом комитета по вопросам внешней политики. Сама же Безуглая публиковала в соцсетях свое заявление о переходе в комитет по вопросам внешней политики.

Добавим, недавно Марьяна Безуглая призвала президента Владимира Зеленского отправить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и министра обороны Рустема Умерова в отставку. Она обвинила министра обороны и главкома ВСУ в "преступной деятельности".