Військових медиків не будуть переводити у піхоту: Зеленський підписав указ

Впродовж місяця уряд має розробити додаткову нормативно-правову базу щодо цієї заборони. Однак вона не стосується випадків, коли призначення відбувається за власним бажанням людини.

У четвер, 5 грудня, президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо заборони переведення медичних працівників на військові посади, не пов’язані з медичною службою. Указ опублікований на сайті президента.

Відповідно до документа, Кабінет міністрів України має протягом місяця забезпечити врегулювання цього питання. Заборона поширюється на призначення осіб із медичною освітою на посади, що не стосуються медичної практики, за винятком випадків, коли це здійснюється за власною ініціативою.

Також уряду доручено переглянути умови та механізми бронювання медичних працівників, які працюють у державних та комунальних закладах охорони здоров’я, під час дії воєнного стану.

Окремо наголошується на необхідності цифровізації процесів, пов’язаних із медичними оглядами допризовників, призовників та військовозобов’язаних.

Президент доручив контроль за виконанням рішення РНБО секретарю Ради Олександру Литвиненку.

3 грудня міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко в інтерв'ю "Суспільному" заявив, що мобілізація медиків здійснюється на запит Командування медичних сил ЗСУ. Далі цим займаються територіальні центри комплектування.

Нагадаємо, 28 жовтня народна депутатка Мар’яна Безугла заявила, що Генштаб ЗСУ нібито вирішив перевести 20% медичного персоналу військових госпіталів до піхотних підрозділів. У Генштабі запевнили, що лікарі працюватимуть у стабілізаційних пунктах і не ставатимуть піхотинцями.

5 листопада народна депутатка Анна Скороход розповіла, що її знайомого, який був реабілітологом, перевели на посаду стрільця.