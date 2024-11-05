У Верховній Раді підтвердили інформацію про переведення військових медиків у піхоту (відео)

Парламентарка Скохород привела в приклад свого знайомого, який раніше був реабілітологом, а тепер переведений на посаду стрільця і фактично перестав бути лікарем.

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Народна депутатка України та представниця депутатської групи "За майбутнє" Анна Скохород підтвердила інформацію позафракційної парламентарки Мар'яни Безуглої про переведення медиків у піхоту та штурмовики. Про це вона заявила в ефірі "Радіо Свобода".

"По медикам, звісно, правдива інформація. До мене так само безпосередньо звертались медики, бо наказ був на переведення для тих, хто є в частинах забезпечення, в логістиці, в роті охорони, але, на жаль, цих людей, не стосувалось переведення. Переведення зачепило звичайних лікарів, медсестер, реабілітологів, в більшості які ніяк не можуть стати піхотою, тому що у нас і так величезний брак персоналу в госпіталях, і всі про це знають. Але ми розуміємо, що є ще питання особистостей, коли людей просто дійсно ховають на певних посадах в ротах охорони, так і замість того, щоб відправляти бойові спеціальності в піхоту або в штурмовики, у нас відправляються лікарі", — зазначила Анна Скороход.

Вона додала, що особисто знає реабілітолога, якого перевели на посаду стрільця. За словами нардепки, він фактично перестав бути лікарем на війні.

"По наказу це має бути певна кількість, до 20%. Ви можете побачити у Мар'яни Безуглої цей наказ. Наказ Сирського, він імплементований Головнокомандувачем медичних сил і ми його начебто трохи призупиняли, але зараз вже лікарі знову телефонують і відбувається те саме", — розповіла народна депутатка.

Нагадаємо, у понеділок, 28 жовтня народний депутат і член комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики Мар’яна Безугла розповіла, що Генеральний штаб ЗСУ нібито вирішив перевести 20% медичного персоналу військових госпіталів до піхотних підрозділів. Вона розкритикувала це рішення та зазначила, що з медичною допомогою в системі Командування медичних сил і без того існують значні проблеми.

У Генштабі відреагували на заяву Мар'яни Безуглої. У відомстві пояснили, що медична служба Сил оборони не втратить працездатність через переведення лікарів у піхотні підрозділи. Усі вони й надалі будуть медиками й не стануть піхотинцями.

Додамо, що у вівторок, 5 листопада Анна Скороход зазначала, що українці будуть відповідати не лише за незаконне зберігання дерев, а й за їх незаконне отримання. Вона зазначила, що зараз йде незаконна вирубка лісів, які потім продають по зниженій ціні без документів.